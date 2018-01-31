اقتصادية النواب تصوت بشكل نهائى على قانون حماية المستهلك الجديد

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

❏ وكيل اللجنة: نقل تبعية «الجهاز» لرئاسة الوزراء.. والسجن المؤبد حال تسبب المخالفة فى فقدان الحياة

❏ عقوبات سالبة للحرية حالة حجب السلع الإستراتيجية



أحمد اللاهونى



صوتت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد الماضى، بشكل نهائى على قانون حماية المستهلك الجديد، فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، وممثلى الحكومة.



قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التصويت جاء إيجابيًا، بعد إضافة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على مشروع القانون.



وأضاف الشريف، أن اللجنة راعت أن تكون فى موقف متوازن بين حقوق كل من المستهلك من جانب وأرباب الأعمال «التجار والصناع» من الجانب الآخر، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة مجموعة من التعديلات على القانون لحماية الجانبين.



وأوضح فى تصريحات لـ«المال»، أن التعديلات التى تمت إضافتها تضمنت تغليظ العقوبات على المخالفة حال فقدان الحياة أو إحداث عاهة مستديمة، وسيصل السجن فى الحالة الأولى للمؤبد، كما سيكون هناك عقوبات سالبة للحرية فى حال حجب السلع الاسترتيجية والتلاعب بأسعارها.



ويُقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التى يترتب عليها حرمان المحكوم عليه من حريته فى الحدود التى يفرضها تنفيذ العقوبة، وهى أهم العقوبات الجنائية فى العصر الحديث.



ولفت الشريف إلى أن القانون الجديد سيسمح بنقل تبعية جهاز حماية المستهلك من وزارة التموين إلى مجلس الوزراء؛ للحفاظ على استقلاليته كجهة رقابية، مشيرًا إلى طرح المشروع للمناقشة فى الجلسة العامة خلال أسبوعين بأقصى تقدير.



ويتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عددا من الضوابط تضمن حقوق المشترين بنظام التقسيط، وإلزام الموردين حال البيع بالتقسيط بإصدار فاتورة للمستهلك أو مُحرّر يشمل بيانات السعر الإجمالى للبيع، مقارنة بثمن البيع نقدا، والعائد السنوى، ومجموع العائد عن فترة القسط، كما شملت الضوابط ذكر المبلغ الذى يتعين على المشترى دفعه مقدما فى الفاتورة أو المُحرّر، وذكر اسم الجهة البائعة بنظام التقسيط ومدته وعدد الأقساط وقيمة كل قسط.



وذكر أن التعديلات ألزمت جهاز حماية المستهلك بإعطاء دعم فنى وقانونى لجمعيات المجتمع المدنى المنتشرة فى جميع محافظات مصر؛ لإتاحة دور أكبر فى نشر الوعي، وتثقيف المجتمع، وكل الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية.



وتباينت ردود أفعال أرباب الأعمال حول بنود مشروع القانون الجديد، فمنهم من رأى أنه أثقل كاهل جهاز حماية لمستهلك فى الوقت الذى لم يقم فيه بدوره الأساسى كجهة رقابية – وفقًا لتعبيرهم– فيما أثنى آخرون عليه وأكدوا أنه سيعطى كل ذى حق حقه.



قال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد»، إن بند إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات شأن يخص وزارة التموين ولا علاقة للجهاز به، فهو لم ينجح فى حماية المستهلك.



وأضاف شكرى أن الجهاز وظيفته تنظيم سوق السلع، وتقديم خدمة أفضل للمستهلك، وتقوية دور جمعيات المجتمع المدنى فى نشر الوعى والرقابة، ورفع مستوى العرض بالسوق.



وأكد حاتم بدوى، أمين عام مساعد شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، أهمية القانون، مشيدًا بالتعديلات التى أدخلها البرلمان عليه، والتى رأى أنها ستمنع من الممارسات الاحتكارية، كما ستمنع التلاعب بالأسعار.



وطالب أمين عام مساعد شعبة أصحاب الصيدليات، بضرورة متابعة جميع مواقع السوشيال ميديا لمواجهة عمليات النصب الإلكترونى التى تتم ضد المستهلك البسيط.



وشملت بنود القانون الجديد أيضًا إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وتغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، وتقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، وإلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارٍ، وحظر الإعلان عن مشاريع الإسكان أو تقسيم الأراضى دون أن يكون هناك ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، واستبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوما بدلا 14 يوما.