البنك الأهلي الكويتي يحصد جائزتين بشأن النمو والابتكار

المال- خاص



حصد البنك الأهلي الكويتي، مؤخرا جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز "مجلة إنترناشيونال فاينانس" الذي أقيم في فندق أبراج الإمارات في دبي.



وفاز البنك الأهلي الكويتي – مصر بجائزة "البنك الأسرع نمواً في مصر"، في حين فاز البنك الأهلي الكويتي – الكويت بجائزة "البنك الأكثر ابتكاراً".

من جانبه، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلا:

إن "من دواعي فخرنا أن نحصد هذه الجائزة المرموقة عن فئة البنك الأسرع نمواً في مصر اليوم، ونحن سعداء بأن يتم تقدير جهودنا الدؤوبة وتتويجها من قبل المجتمع المالي العالمي".



وأضاف : "كما أننا نتطلع إلى العام القادم ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة لعملائنا"





كما قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر،

إننا "منذ بدء عملياتنا التشغيلية في مصر، نولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا وتبسيط العمليات بهدف تقديم الحلول التي تركز على خدمة العملاء بشكل أسرع والتي تميزنا عن غيرنا"



وأضاف: "على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لعبت المبادرات التي أطلقناها دوراً فاعلاً في النمو المتميز للبنك وتحسين كفاءة الأداء، مما أتاح لنا نيل هذا التقدير المشرّف."





ومن الجدير بالذكر أن "جوائز مجلة إنترناشيونال فاينانس" تهتم بتكريم الأفراد والمؤسّسات في القطاع المالي الدولي التي تتمكن من إحداث فرق كبير وتحقيق القيمة المضافة والتميز في الأداء.