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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل من البرازيل 4394 رأس ماشية حية
الأربعاء 31 يناير 2018 11:48 ص
ماشية
أخر الأخبار
ماشية
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس بأن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAD ELKHER القادمة من البرازيل وجنسيتها بنما والتى يبلغ طولها 105 متر والغاطس 5.5 متر والحمولة الكلية 7171 طن وذلك لتفريغ 4394 رأس ماشية حية بالميناء.
وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة
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