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نقل وملاحة
وزير النقل يتابع تركيب بوابات التذاكر الجديدة وانتظام زمن التقاطر
الأربعاء 31 يناير 2018 11:46 ص
الخط الثالث لمترو الأنفاق
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الخط الثالث لمترو الأنفاق
محمود محسن:
واصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، جولاته التفقدية المفاجئة لمرافق النقل التابعة للوزارة لمتابعة انتظام العمل بهذه المرافق الحيوية الهامة التي تخدم ملايين المواطنيين يوميا حيث فاجىء الوزير مساء أمس العاملين بمحطتي العتبة والسادات.
ففي محطة العتبة التبادلية بين الخطين الثالث والثاني اطمأن عرفات على انتظام العمل في المحطة كما تابع أعمال تركيب بوابات التذاكر الجديدة بالمحطة خاصة بعد وصول جميع بوابات التذاكر الجديدة الخاصة بالخطين الأول والثاني لمترو الانفاق والبالغ عددها 850 بوابة كارت ذكي جديدة تم التعاقد عليها مع شركة “تاليس كومينيكيشن أند سيكيورتى” الفرنسية، لتحل محل البوابات القديمة.
صرح وزير النقل أن هذه الاعمال تتم في إطار خطة تطوير الخطين الأول والثانى مشيرا الى انه تم تركيب عدد 676 بوابة جديدة حتى الان منوها الى إستمرار أعمال التركيب حتى الإنتهاء من تشغيل كافة الماكينات في خلال شهرين. لافتا الى أن البوابات الجديدة تتضمن نظامًا ثنائى التكنولوجيا “مغناطيسى ولا تلامسى” بما يتيح لها استخدام التذاكر المغناطيسية العادية لراكب الرحلة الواحدة بجانب الكارت الذكى اللا تلامسى.
كما تابع عرفات في محطة السادات التبادلية بين الخط الاول والثاني انتظام عمليات التشغيل وزمن التقاطر وتفقد أرصفة المحطة على الخطين الاول والثاني واطمأن على الخدمة المقدمة للجمهور ، والتقى عددا من العاملين والركاب ودار حوار حول خطة تطوير الخطين الاول والثاني، حيث أكد عرفات على ان الخطة قد بدأت بالفعل حيث يجري تنفيذ أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج القديمة والجديدة بالخط الاول، لافتا الى أهمية مشروعات مترو الانفاق كأحد اهم وسائل النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.
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