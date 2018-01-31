توقعات بموجة هابطة تضرب البورصة

إيهاب السعيد 1

المال ــ خاص



توقع محللون، أن تشهد البورصة موجة هابطة قوية، تضرب مؤشراتها خلال الجلستين المتبقيتين من الأسبوع الجارى، بضغط عمليات جنى الأرباح، التى بدأت من جلسة الثلاثاء، على الأسهم القيادية، أبرزها البنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرمس، وطلعت مصطفى، وبالم هيلز.



جاءت الضغوط البيعية، من المؤسسات المصرية والعربية، الذين سجلوا صافى بيعى بقيمة 34.961، و19.125 مليون جنيه على التوالى.



تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %0.35، مسجلًا مستوى 15315.6 نقطة، فيما ارتفع نظيره EGX70 بنسبة %1.62، مغلقا عند مستوى 875.31 نقطة، إلا أنه هبط عن أعلى مستوى له منذ 9 أعوام عند 878 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 – الأوسع نطاقًا – بنسبة %1.17 مسجلا 2066.5 نقطة.



توقع خبراء سوق المال استكمال التحركات الهابطة لمؤشر EGX30 بجلسة اليوم، الأربعاء، نتيجة تلاشى القوى الشرائية فى الجلسة الأخيرة بالأسبوع، ويتحرك المؤشر بشكل عرضى مائل للهبوط، تجاه مستوى 15200 نقطة، فيما يتحرك نظيره EGX70 بشكل عرضى هابط صوب مستوى 865 نقطة.



انخفض سهم البنك التجارى الدولي-صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر- بنسبة %0.64، مغلقًا عند مستوى 80.46 جنيه، فيما هبط سهم طلعت مصطفى بنسبة %3.04، ليستقر عند 9.89 جنيه، مع هبوط سهم السويدى إليكتريك -صاحب ثانى أكبر وزن نسبي- %1.53، مسجلًا مستوى 160.14 جنيه.



سجلت التداولات على الأسهم مستوى 1.248 مليار جنيه، فيما أغلق رأسمال البورصة السوقى عند مستوى 870.576 مليار جنيه، رابحًا 4.9 مليار جنيه.



اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء بصافى 52.937 مليون جنيه، فيما اتجه المصريين والعرب للبيع، بصافى 51.273 و1.663مليون جنيه على التوالى.



قال إيهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن ضعف تحركات الأسهم القيادية خلال جلسة الثلاثاء، الناتج عن عمليات جنى أرباح، يعد إشارة سلبية لتحركات البورصة على المدى القصير.



أضاف أن الجلسة شهدت أداء سلبى، من عدة أسهم أبرزها البنك التجارى الدولى، مشيرًا إلى أن السهم يختبر مستوى دعم 78.5 جنيه فى جلسة اليوم.



توقع أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بشكل هابط، ويدور قرب مستوى الـ 15200 نقطة.



رجح السعيد، تحركات عرضية مائلة للهبوط لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ليدور حول مستوياته الراهنة عند 865 نقطة على المدى القصير.

قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن الجلسة شهدت إشارات سلبية، نتيجة تراجع عدد كبير من الأسهم القيادية، وكسرها لمستويات دعم، توحى بقرب حركة تصحيحية هابطة على المدى القصير.



أضاف أن المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30، يختبر مستوى الدعم 15150 نقطة على المدى القصير، الذى حال كسره لأسفل فإن السوق تهبط فى الجلسات التالية.



توقع غريب أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بشكل عرضى مائل للهبوط بجلسة اليوم، ويدور حول مستوى 15200 نقطة، مرجحا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بشكل هابط قرب مستوى 860 نقطة.