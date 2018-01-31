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نقل وملاحة
بدء الاجتماع الإقليمى لمدراء الجمارك
الأربعاء 31 يناير 2018 11:42 ص
مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
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مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
مها أبوودن
بدأت منذ قليل أعمال الإجتماع الإقليمى الـ (٤٧) لمدراء عامى الجمارك بمنطقه شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط وذلك بحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية و كيونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس جمارك البحرين ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لمنطقة منطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط و مدراء عامى الجمارك بدول الإقليم
وفى البداية وجه الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس جمارك البحرين الشكر للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك ومصلحة الجمارك المصرية على حرارة الأستقبال والحفاوة التى لقيها جميع الضيوف بمجرد دخولهم للأجواء والأراضى المصرية وهنأه على نجاح مصر الباهر وغير المسبوق فى تنظيم فعاليات جلسة لجنة السياسات بمدينة الأقصر خلال ديسمبر الماضى
وتحدث عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزة الجمارك بالمنطقة وعلي مستوي منظمة الجمارك العالمية وأثره على تيسير وإنسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء بالمنطقة
المنظومة الحديثة للتجارة وتعزيز الأمن والحماية للقضاء على الإرهاب
وسوف يناقش الإجتماع عدة تقارير حول العمل الجمركي بالمنطقة ومنظومة التجارة العالمية وأعمال الدورة رقم ( ٧٨ ) للجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية والذى تم عقده بمدينة الأقصر فى ديسمبر الماضى وعن الإجتماع الثالث لمنسقى بناء المقدرة بالإقليم وتقرير مقدم من الجمارك المصريه حول التعاون بين الجمارك والضرائب
ويبحث الاجتماع إمكانية إنشاء مركز إقليمي للتكوين بالجمهورية التونسية وعضوية الإقليم بلجان منظمة الجمارك وإستخدام لغات إضافية فى أعمال منظمة الجمارك العالميه
كما يتضمن الإجتماع لقاء المرشحين لمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية فى الإنتخابات القادمة
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