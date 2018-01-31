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سيـــاســة
محلب يبحث مع منسقة أممية سبل إعمار العراق
الأربعاء 31 يناير 2018 11:38 ص
ابراهيم محلب
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ابراهيم محلب
بدور إبراهيم
التقى المهندس ابراهيم محلب مساعد السيد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية مع السيدة ليز جراندى الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة ومنسقة الشئون الانسانية فى العراق، وذلك خلال زيارته الحالية إلى العراق .
تناول اللقاء عرضا لأهم الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها مصر كتجربة يمكن أن تقوم الحكومة المصرية بنقلها للتطبيق فى العراق الشقيق.
وقد تم عرض فى هذا الصدد فيلما وثائقيا " صناع الأمل" عن أهم الإنجازات التى شهدتها مصر مؤخرا وتجربة البناء المصرية، وتم التأكيد على استعداد مصر لنقل تجربة صناع الأمل للعراق لمواجهة الاٍرهاب بالتنمية.
كما استمع المهندس ابراهيم محلب لعرض مقدم من المسئولة الأممية للاحتياجات العراقية فى البنية التحتية وقطاعات الصحة والتعليم والمياه وغيرها، إضافة إلى الاحتياجات الانسانية لإعادة الاستقرار فى المدن التى تضررت من الاٍرهاب.
كما أكدت من جانبها أن التجربة المصرية الفريدة والتطور السريع التى تشهدها الدولة المصرية سيكون له فائدة كبيرة للعراق ونموذج يمكن الاحتذاء به.
يأتى هذا اللقاء ضمن الاجتماعات التى يجريها المهندس ابراهيم محلب خلال زيارته إلى العراق والتى تأتى بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لنقل رسالة دعم للعراق الشقيق والتأكيد على وقوف مصر شعبا وحكومة مع شقيقه العراقى لتجاوز التحديات الراهنة، واستعداد مصر الكامل لنقل تجربتها الفريدة فى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتحقيق التنمية المستدامة والجارى العمل على تنفيذها على كافة المستويات فى إطار زمنى قياسى.
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