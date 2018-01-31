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اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مميش أوجه التعاون
الأربعاء 31 يناير 2018 11:34 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مميش أوجه التعاون
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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مميش أوجه التعاون
المال- خاص
عقد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام فى زيارة رسمية إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور اللواء بحرى أركان حرب، محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وقدم الفريق مهاب مميش، خلال اللقاء، عرضًا حول عدد من المشروعات التى تقوم بها الهيئة وخاصة مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للأرصفة الجديدة، وخريطة المناطق اللوجيستية والموقف الخاص بتجهيز الساحات وإنشاء الطرق بالمنطقة الصناعية.
من جانبه، أكد الوزير حرص الوزارة من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى للمساهمة بقوة فى مشروع تنمية محور قناة السويس الذى يمثل أحد المشروعات التنموية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الكبرى
وأشار إلى تطلعه لقيام الشركة القابضة بأداء دور إقليمي وعالمي من خلال تقديم خدمات شركاتها التابعة فى موانئ خارجية، خاصة وأن لديها من المقومات والإمكانيات ما يؤهلها للتوسع خارجيًا.
واستعرض الوزير ورئيس الشركة القابضة التصور المقترح لمساهمة الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال تخصيص جزء من الأرصفة بميناء شرق بورسعيد، بحيث تتولى الشركة تجهيز الظهير الخلفى لساحة التداول وتوفير الخدمات اللوجيستية.
وقد أبدى الفريق مهاب مميش ترحيبه بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة، مؤكدا على ما تتمتع به الشركة القابضة من قدرات عالية ماليًا وفنيًا ولوجيستيًا، وثقته فى تميز أداءها من خلال خبراتها السابقة.
من ناحية أخرى، أبدى الوزير اهتمامًا للقيام بزيارات ميدانية لشركات تداول الحاويات الثلاث التابعة للشركة القابضة، للوقوف على مستوى التطوير وما تم ضخه من استثمارات خلال الفترة الماضية.
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