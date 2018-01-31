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سيــارات
شركة BYD تقتنص توريد 15 أتوبيسا كهربائيا للإسكندرية
الأربعاء 31 يناير 2018 11:03 ص
شركة BYD تقتنص توريد 15 أتوبيسا كهربائيا للإسكندرية
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شركة BYD تقتنص توريد 15 أتوبيسا كهربائيا للإسكندرية
شريف عيسى:
اقتنصت شركة «BYD بى واى دى» الصينية، مناقصة توريد 15 أتوبيسا كهربائيا لصالح هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 40 مليون دولار، بتمويل ميسر من بنك «التنمية الصينى»، بعد منافسة بين 7 عروض عالمية.
وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة «الأمل» لصناعة وتجميع السيارات، وكيل «BYD» ، إن الصفقة سيتم تمويلها عبر قرض مسير، مقدم من بنك التنمية الصينى بفائدة 2 %، بفترة سماح تصل إلى 3 سنوات، على أن يتم السداد على مدة تصل إلى 10 سنوات.
وخلال العام الماضى، طُرحت مناقصة عالمية تقدمت بها 17 شركة عالمية للحصول على كراسة شروطها، وقدمت 5 شركات ما يقرب من 7 عروض، 6 منها «صينية»، فيما تقدمت إيطاليا بعرض وحيد، وفى يناير الجارى، تمت إرساء المناقصة على BYD، على أن تبدأ عملية التوريد بحلول أبريل المقبل على أقصى تقدير.
وكشف «سليمان» أن المحافظة لجأت لتجديد المناقصة، بعد أن عجزت إحدى الجهات الحكومية عن الالتزام بنصوص التعاقد المتعلقة بدفع التأمين وموعد تسليم الأتوبيسات التى وردت بالمناقصة.
وأكد أن BYD ستدشن مركزا لصيانة الأتوبيسات الكهربائية، إلى جانب توفير قطع الغيار لها، بالإضافة إلى إنشاء 15 وحدة شحن كهربائى للأتوبيسات، موضحا أن ضمان الأتوبيسات يمتد 12 عاما، تتولى فيها الشركة العالمية مهام الصيانة وقطع الغيار.
وأشار إلى حصول محافظة الإسكندرية على خطاب ضمان من الشركة الصينية الأم، بقيمة 200 ألف دولار، لضمان توريد الأتوبيسات فى الموعد المنصوص عليه ببنود الاتفاق، على أن يتم توريد أتوبيس مبدئيا خلال الأيام المقبلة لإجراء اختبارات عليه لمدة تصل إلى 3 شهور، يعقبها بدء توريد باقى الأتوبيسات.
وأوضح أن «الأمل» لصناعة وتجميع السيارات تجرى مفاوضات جادة مع الشركة الصينية الأم، للحصول على حق تجميع أتوبيساتها الكهربائية محلياً، راهناً الحصول على الموافقة بنجاح تجربتها فى الإسكندرية.
وشدد على أن الأتوبيس المزمع توريده يسع60 راكبا، ويستطيع السير380 كم حال شحنه بالكامل، بسرعة قصوى تصل إلى 90 كم / الساعة، ويستغرق 4 ساعات، حتى يتمكن من شحنه بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن أسطول النقل العام بالإسكندرية، يضم750 أتوبيسا.
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