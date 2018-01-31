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بورصة وشركات
سي آي كابيتال تسعى للاستحواذ على شركة سمسرة بالإمارات
الأربعاء 31 يناير 2018 10:44 ص
شركات السمسرة 55
أخر الأخبار
شركات السمسرة 55
أحمد على وأسماء السيد:
تُفاضل مجموعة سى آى كابيتال القابضة بين عدة شركات وساطة مالية بالسوق الإماراتية للاستحواذ على إحداها خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطتها التوسعية.
كشف كريم خضر، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بالمجموعة، فى مقابلة خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «سى آى كابيتال» الثانى للاستثمار فى مصر والشرق الأوسط، الذى عقدته أمس، أنه من المستهدف إنهاء إجراءات التواجد والحصول على رخصة بالسوق الإماراتية خلال العام الجارى.
وأضاف خضر أن شركته تنتقى بين عدد من الفرص القائمة للاستحواذ على إحداها، مشيرًا إلى أن السوق الإماراتية مليئة برخص الوساطة المالية، ومن ثم فلا توجد حاجة لتأسيس كيان جديد.
ونظمت «سى آى كابيتال» مؤتمرها الثانى للاستثمار فى مصر والشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، بحضور نحو 200 مستثمر ومؤسسة مالية أجنبية تدير أصولاً تقدر قيمتها بنحو 10 تريليونات دولار.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى للمجموعة القابضة، إن الظروف المحيطة بالبيئة الاستثمارية لمصر فى الفترة الراهنة أفضل، مقارنة بالعام الماضى، وهو ما ظهر جليًا فى عدد المؤسسات المالية الأجنبية الحاضرة للمؤتمر، وقيمة أصولها المدارة.
وقدر عطا الله حجم السيولة التى تتحين الفرصة للدخول إلى السوق المحلية بنحو 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك خطوات يجب على المسئولين اتخاذها لجذب تلك الأموال.
وأضاف أن أبرز المطالب الواجب تلبيتها تتمثل فى الإسراع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين الأجانب بقطاعى التعليم والصحة، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحى سيساهم فى جذب استثمارات القطاع الخاص، وتحديدًا لمصانع وشركات توزيع الأدوية، والصيدليات، والمستشفيات.
وعن طرح شركة «إنبي» بالبورصة، أكد عطا الله أن سى آى كابيتال - مدير الطرح - اجتمعت خلال الأسبوع الماضى لأول مرة، منذ فترة بعيدة، مع قيادات الشركة البترولية لدراسة خطوات العملية.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية قامت بإزالة جميع العوائق التى كانت سببًا فى توقف تنفيذ عملية طرح «انبي»، مؤكدًا أن تلك العوائق سواء كانت تشريعية أو تنفيذية لن تتواجد مرة أخرى فى باقى الطروحات الحكومية.
وفيما يتعلق بطرح «سى آى كابيتال»، قال إن شركته ستقوم بزيادة رأسمالها عن طريق البورصة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيتم تحديد قرار الطرح وتوقيته وحجمه، بناءً على حجم السيولة اللازمة لتمويل توسعات الشركة مستقبلًا، رافضًا تحديدً موعد زمنى لطرح الشركة بسوق المال، ونسبة الطرح المستهدفة.
وكشف عطا الله، أن المجموعة ستدير طرحين بالبورصة المصرية خلال عام 2018 الجارى، أحدهما بمجال الصناعة والآخر فى التجزئة.
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