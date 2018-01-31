برلماني: توصيات المجلس ملزمة لتحويل صدر العمرانية إلى عام

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الجدول الزمني المتعلق بتحويل جزء من مستشفي صدر العمرانية لمستشفي عام.



وصرح "فؤاد" أن لجنة الإقتراحات والشكاوي وافقت علي الإقتراح برغبة الذي تقدمت به بتاريخ 5 أكتوبر 2016 لتحويل جزء من مستشفي الصدر العمرانية الي مستشفي عام، نظرا لوجود كثافة سكانية كبيرة بمحافظة الجيزة ولا توجد مستشفي عامة في نطاق المحافظة بالشكل الذي يكفي لسد العجز وإحتياجات المواطنين المرضي .



وأضاف "فؤاد" أن اللجنة وافقت أيضا علي تحويل جزء آخر الي مركز لعلاج الإدمان بالمجان للتيسير علي ذوي المدمنين في تكاليف العلاج وتماشيا مع سياسة الدولة، وخاصة أن مستشفي الصدر تمتلك مساحة شاسعة ومباني شاغرة تسمح بتنفيذ هذا المقترح.



وأكد "فؤاد" أن اللجنة أحالة الإقتراح الي الحكومة بعد الموافقة عليه لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه، وهو ما لم يتم حتي الآن ونحن علي بعد أشهر قليلة ونكون قد أكملنا عامين علي توصية اللجنة بتنفيذ الإقتراح، وسط تجاهل تام من جانب السلطات التنفيذية.



وطالب "فؤاد" بمعرفة لماذا لم يتم تنفيذ الإقتراح برغبة المذكور حتي تاريخه؟ وما هي الإستراتيجية الزمنية أو الموعد المحدد والنهائي للبدء والإنتهاء من عملية التحويل؟ وأن يتم الرد علي السؤال كتابيا.



