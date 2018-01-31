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عقـــارات
مدبولي يشهد إطلاق سيتي إيدج للتطوير العقاري
الأربعاء 31 يناير 2018 10:25 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
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الدكتور مصطفى مدبولي
بدور إبراهيم:
شهد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى احتفالية إطلاق شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، وهي الشركة التي تم تأسيسها مؤخراً في السوق المصرية، وتعكس رؤية عقارية متميزة لتحقيق الانتشار في السوق العقاري المحلي، كما تم الإعلان عن مشروعين للشركة فى مدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر.
وأوضح الوزير أن شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري هي ثمرة التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (60%) وبنك التعمير والإسكان (38%)، والشركة القابضة للتنمية والاستثمار (2%)، حيث تم استثمار 1.3 مليار جنيه في تأسيسها من أجل إقامة مشروعات سكنية ومشروعات متعددة الاستخدامات تتسم بالفخامة والرقي، ومن خلال التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في قطاع التطوير العقاري، وتتمثل رؤية الشركة في أن تصبح علامتها التجارية مرادفة للمشروعات العقارية الراقية في مصر.
وأكد أن الوزارة تولي قطاع الاستثمار العقاري أهمية كبيرة، ففي العام الماضي طرحت الوزارة 59 قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل للمستثمرين بمساحات من 4- 400 فدان في 11 مدينة جديدة، بخلاف 14 قطعة أرض تم طرحها بنشاط استثماري بمساحات من 10 – 105 أفدنة في 7 مدن جديدة، كما تم طرح 13 قطعة أرض بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمساحة 6573 فداناَ بمدن: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، امتداد الشيخ زايد، 6أكتوبر، جنوب مارينا، وهذا هو الطرح الثاني للأراضي بنظام المشاركة، وقد حقق نجاحا كبيرا حيث هناك 36 عرضا من الشركات للحصول علي هذه الأراضي، وهو ما يتم البت فيه حاليا.
وأضاف أن الوزارة نجحت فى الطرح الأول لأراضى الشراكة التى طرحتها مع شركات التطوير العقارى، وتم تحويل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى إلى عقود، ومشروعات بدأ مخطط تنفيذها، والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات بهذه المشروعات خلال فترة تنفيذها تقدر بنحو 365 مليار جنيه، بخلاف ما توفره من فرص عمل، تقدر بنحو 950 ألف فرصة، كما ستوفر فى سوق العقار المصرى نحو 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.
وقال مدبولي إنّ هذه الشراكة الهامة تمثل عاملاً رئيسياً في إقامة مشروعات متكاملة تقدم حلولاً عقارية راقية. إنّها تمثل مزيجاً من خبرات وقدرات الكيانين الكبيرين، "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان" لجذب قاعدة عملاء متميزة من خلال تقديم خدمات عقارية مبتكرة ومتكاملة.
وأضاف المهندس محمد الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري : تنطلق سيتي إيدج في السوق المصري من خلال إقامة مشروعين كبيرين هما مشروع "ايتابا" في مدينة الشيخ زايد، وآخر متعدد الإستخدامات فى السادس من أكتوبر، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل فيهما خلال الربعين الأول والثاني من 2018. ويمثل مشروع ايتابا، باكورة مشروعات سيتي إيدج، كومباوند سكني ذكي ومتكامل يتم فيه تخصيص 86% من المساحة الإجمالية للمشروع كمساحات ومسطحات خضراء ومفتوحة، بينما يُخصص المشروع 14% من مساحته فقط للمباني التي تضم أكثر من 490 وحدة سكنية.
أما المشروع الثاني للشركة، فى 6 أكتوبر فهو عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات يضم مبانى ومساحات مكتبية راقية، بالإضافة لعدد من المنشآت الترفيهية والطبية ومنشآت الضيافة المتنوعة. ومن المتوقع أن تسهم الخبرات والامكانيات الكبيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان في تقديم جيل جديد من الحلول العقارية طبقاً لأعلى معايير الجودة.
وأشار المهندس محمد الألفي إلى أن حجم استثمارات ايتابا يبلغ 2 مليار جنيه، أما المشروع متعدد الاستخدامات فيبلغ حجم إستثماراته 3.5 مليار جنيه، ومتوقع ان يسهم كلا المشروعين فى توفير 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة لتقديم فرص استثمارية متميزة لتنمية وتطوير القطاع العقاري المحلي.
وأكد أن الالتزام والوفاء بالوعود يمثل أهم القيم المؤسسية التي تتمسك بها سيتي إيدج التي تسعى لوضع تعريف واضح لأسلوبها في تقديم أفضل تجربة للعملاء. بالإضافة لذلك، ومن أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فلسفة التركيز على احتياجات العملاء، تستخدم الشركة نظاماً جديداً ومتكاملاً لتقديم أعلى المعايير في إدارة علاقات العملاء بما يفوق المعايير السوقية المطبقة. إنّ هذا المنهج يضمن أسرع استجابة لاحتياجات العملاء من خلال تقديم خدمات مصممة خصيصاً لكل عميل بما يلبي احتياجاته بصورة دقيقة وسريعة، مع تقديم خدمات مُطوّرة، والمحافظة على جودة خدمات استثنائية.
وقال فتحي السباعي ، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان متحدثاً عن قيام البنك بتوسيع محفظته الاستثمارية: "إنّ العمل في قطاع التطوير العقاري يمثل واحداً من أهم أهداف بنك التعمير والإسكان، حيث يتيح ذلك لنا تنمية رأس مال البنك، وتقديم منتج عقاري طبقاً لأرقى معايير الجودة العالمية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نطبق خطة استراتيجية طموحة تعتمد على السمعة الممتازة للبنك والخبرة الهائلة التي نتمتع بها في قطاع الإسكان والمشروعات العقارية المتنوعة، من أجل تسهيل إقامة وبيع الوحدات السكنية من خلال شركاتنا التابعة، والاشراف على المشروعات السكنية وتنفيذها، والعمل في مجال التقييم العقاري".
وأضاف : تركز سيتي إيدج للتطوير العقاري على الإسكان الفاخر، عن طريق تقديم حلول مرنة واقتصادية، ودمج التطورات الجديدة في التصميمات المعمارية والعوازل الحرارية لتقليل استهلاك الطاقة، والاعتماد على المفاهيم التصميمية الانسيابية. تمثل هذه المفاهيم أهم المحاور التي تضمن الكفاءة والجودة الفائقة للمنتج العقاري الذي تقدمه الشركة.
ويقول عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: "إن اسم سيتي إيدج مستوحى من شخصية الشركة وهى الإصرار على تصميم عدد من المبادرات العقارية الطموحة والمُضيّ في تنفيذها. إننا نطمح في وضع معايير وتوجهات جديدة في السوق العقاري عن طريق المنتجات التي نقدمها في السوق والابتكار فى اساليب العمل والتنفيذ. ومن الموضوعات الهامة التي تركز عليها الشركة تلبية الاحتياجات الفردية لجيل الألفية الجديدة من خلال نموذج الأعمال الذي يطبق مفهوم التصميم حسب الحاجة. إنّ هذه الرؤية لا تساعد فقط في تحقيق النتائج المرجوة، ولكنها تعمل على إشراك العميل في التصميمات. إننا نؤمن بأنّ اقامة منتج عقاري متميز له تأثير ايجابي عظيم على حياة العملاء وسلوكهم وقراراتهم المستقبلية."
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