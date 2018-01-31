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اتصالات وتكنولوجيا
اتصال تطلق المرحلة الأولى من برنامج E-export
الأربعاء 31 يناير 2018 10:13 ص
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخر الأخبار
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمد فتحى:
تستهدف جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات إطلاق المرحلة الأولى من برنامج مساعدة الشركات الأعضاء، على تسويق منتجاتها خارجيا «e-export» خلال أبريل المقبل.
وقالت مصادر إن الجمعية تسعى لاختراق 4 أسواق جديدة فى أفريقيا والخليج وأمريكا وكندا ضمن دورة العام الحالى، بمساعدة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ، لافتين إلى إطلاق مرحلة تجريبية العام الماضى استفادت منها 10 شركات.
وكانت «اتصال» أطلقت مرحلة تجريبية من برنامج E-export فى يوليو 2017، بهدف الترويج لمنتجات وحلول 26 شركة محلية، منها 19 تعمل فى مجال برامج السوفت وير، و7 بقطاع تصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية فى الإمارات كمرحلة أولى.
وأوضح الدكتور محمد شديد، مدير عام «اتصال»، إن الجمعية تستطلع آراء رؤساء الشركات الأعضاء، ويصل عددهم إلى 600 شركة حول طبيعة الأسوق المستهدفة التى يفضلون التوسع فيها، كما تتواصل أيضا مع رؤساء شركات الاستشارات العالمية لإبرام تعاقدت معها بهدف تحديد نوعية الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق السابقة.
وأكد شديد لـ«المال» أنه سيتم الإعلان عن نتائج الاستطلاع فى منتصف مارس.
وتعاقدت الجمعية العام الماضى مع شركة revalton الإماراتية للاستشارات، على الترويج لمنتجات أعضاء الجمعية مقابل نسب عمولة متفق عليها مسبقا، بموجب عقد ثلاثى بين الشركتين المصرية والإماراتية والجمعية.
وحسب المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى حوار سابق نشرته «المال» خلال سبتمبر الماضى، بلغت صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الخارجية والتى تتضمن خدمات التعهيد وحزم الحلول والبرمجيات 1.8 مليار دولار فى 2017، تستهدف زيادتها إلى 2.5 مليار بنهاية العام، و3 مليارات خلال 2019.
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