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بنـــوك
الاستثمار العربي يدرس تأسيس شركة للتمويل العقارى
الأربعاء 31 يناير 2018 09:47 ص
القطاع العقارى
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القطاع العقارى
سهير محمد:
يدرس بنك الاستثمار العربى تأسيس شركة جديدة للتمويل العقارى، ضمن الإستراتيجية التوسعية للبنك فى 2018.
وتمتلك 5 بنوك محلية أذرعًا استثمارية فى مجال الرهن العقارى، هى: «الأهلى، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى المتحد».
وقال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك، إن الكيان المرتقب يستهدف تمويل نشاطى الإسكان المتميز وفوق المتوسط نظرا للطفرة المتوقعة فى طلبات هذه الفئة للسكن، نتيجة المشروعات العقارية الكبرى مثل العاصمة الادارية وغيرها، والتى تتطلب من القطاع المصرفى الدخول بقوة فى هذا القطاع.
وأضاف فى تصريحات لـ"المال"، أن البنك يعمل على التوسع فى نشاط الرهن العقارى، ويمتلك محفظة جيدة بقيمة 100 مليون جنيه داخل مبادرة البنك المركزى، استفاد منها قرابة 1000 عميل حتى نهاية العام الماضى.
وأوضح "سيف النصر" أن تأسيس الشركة مازال فى طور الدراسة، ولم يتم الاستقرار على رأسمالها، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال العام الحالى.
وتشترط هيئة الرقابة المالية ألا يقل رأسمال شركات القطاع المصدر عن 50 مليون جنيه، المدفوع منه عند التأسيس 12,5 مليون، يلتزم المساهمون باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليونا، مدفوع منه 125 مليون جنيه مصرى، وتلتزم باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.
فى سياق آخر، كشف سيف النصر عن الاستعداد لإطلاق شعار جديد للبنك خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع تدشين إستراتيجية طموح للتوسع فى السوق المحلية.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف بنهاية 2018 الوصول بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 15 مليار جنيه، بمعدل نمو %50، وأن يصل إجمالى الودائع إلى 40 مليار جنيه، بنسبة زيادة %30، ويخطط البنك للارتفاع بصافى الأرباح بنحو %30 مقارنة بعام 2017.
ولفت إلى أن مصرفه ضخ تمويلات لبعض المشروعات التى تعمل ضمن محور قناة السويس، مشيرا إلى أنه أعلن فى وقت سابق عن رصد محفظة لمشروعات المنطقة بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من الملامح الأخيرة لتمويل مشروع مدينة دمياط للأثاث، وسيتم البدء فى ضخ التسهيلات الائتمانية له خلال الفترة المقبلة، سواء لورش المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو للبنية الأساسية.
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