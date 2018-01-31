درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31 يناير

درجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل علي الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تمتد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 11 19







وسط الدلتا 11 18







الإسكندرية 14 18







بلطيم 12 17







مطروح 12 17







السلوم 10 16







سيوة 06 19







بورسعيد 11 18







دمياط 11 17







العريش 07 17







رفح 07 17







الإسماعيلية 07 19







السويس 08 20







رأس سدر 08 19







نخل 04 16







نويبع 14 21







طابا 07 19







كاترين 06 16







الطور 11 19







شرم الشيخ 13 22







الغردقة 13 22







مرسى علم 14 23







الفيوم 09 19







بنى سويف 07 19







المنيا 06 19







أسيوط 05 19







سوهاج 06 20







قنا 06 21







الأقصر 06 22







أسوان 08 23







أبوسمبل 09 23







الوادى الجديد 06 19







شلاتين 14 25







ابو رماد 15 24







راس حدربة 16 23







حلايب 16 23