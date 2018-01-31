EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
20 مليون جنيه لإنشاء المجمع الإسلامي بالوادي الجديد
الأربعاء 31 يناير 2018 01:35 ص
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
أخر الأخبار
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
متابعات
التقى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، حيث بحثا عده موضوعات أهمها إنشاء المركز الإسلامي.
وقال المحافظ، في تصريح له نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم وضع حجر الأساس الشهر القادم، والبدء في تنفيذ إنشاء المجمع الإسلامي بتكلفه 20 مليون جنيه، حيث يضم المجمع بالإضافة إلى المسجد مكتبه ومكتب تحفيظ قرآن ودار مناسبات.
وأضاف "الزملوط"، أن وزير الأوقاف وافق على دعم مساجد المحافظة وإجراء الصيانة بالإضافة إلى استغلال أرض هيئة الأوقاف بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية جديدة، بالمشاركة بين الهيئة والمحافظة مع وضع خطة زمنية للتنفيذ.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا