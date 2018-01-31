20 مليون جنيه لإنشاء المجمع الإسلامي بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد

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التقى محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، حيث بحثا عده موضوعات أهمها إنشاء المركز الإسلامي.



وقال المحافظ، في تصريح له نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم وضع حجر الأساس الشهر القادم، والبدء في تنفيذ إنشاء المجمع الإسلامي بتكلفه 20 مليون جنيه، حيث يضم المجمع بالإضافة إلى المسجد مكتبه ومكتب تحفيظ قرآن ودار مناسبات.







وأضاف "الزملوط"، أن وزير الأوقاف وافق على دعم مساجد المحافظة وإجراء الصيانة بالإضافة إلى استغلال أرض هيئة الأوقاف بالمحافظة لإقامة مشروعات خدمية جديدة، بالمشاركة بين الهيئة والمحافظة مع وضع خطة زمنية للتنفيذ.

