الرباعي العربي المقاطع لقطر يدين تقريرا أمميا منحازا للدوحة

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أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بيانًا مشتركًا ردًا على تقريرالبعثة الأممية التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017.





وأكدت دول الرباعي العربي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن ما ورد في التقرير تضمن توصيفا مضللا للأزمة بين الدول الأربع وقطر، مضيفة أن الأزمة ترجع بالأساس إلى دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليا في تمويل الإرهاب.





وأشارت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى أن دعم قطر للإرهاب يعد مخالفة صريحة لمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن مقاطعة قطر تأتي تحت ممارسة الحق السيادي في الدفاع عن الأمن القومي.