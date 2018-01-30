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عقـــارات
سيتى ايدج تطلق أول مشروعاتها بالشيخ زايد
الثلاثاء 30 يناير 2018 10:56 م
بنك الاسكان والتعمير
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بنك الاسكان والتعمير
بدور إبراهيم
أطلقت شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، إحدى الشركات التابعة لبنك الإسكان والتعمير أول مشروعاتها العقارية.
ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان عبر شركته سيتى ايدج ويقع المشروع على مساحة 77 فدانا بالشيخ زايد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق أن المشروع يأتى فى ضوء صورة جديدة للشراكة بين هيئة المجتمعات وبنك التعمير وتعكس فكر الهيئة وتركيزها نحو اتباع مختلف آليات الشراكة لتحقيق أعلى العوائد وتقديم منتجات تسهم فى تحقيق إضافة للسوق المصرى .
وأشار إلى أن الطلب الحقيقى والفعال على الوحدات العقارية يعكس قوة السوق المصرى ويبشر بقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على أن الوزارة تسعى نحو تذليل مختلف التحديات أمام المستثمرين الجادين والقطاع الخاص لدفع الاستثمارات.
ومن جانبه قال فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان إن سيتى إيدج تعد ثالث شركات بنك التعمير والإسكان منذ إنشائه فى 1979 .
وأضاف محمد الألفى رئيس مجلس ادارة شركة سيتى ايدج أن الشركة يبلغ رأسمالها المصدر 2 مليار جنيه والمدفوع 1.3 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المشروع سكنى متكامل يشمل 493 وحدة بمساحات من 145 الى 400 متر بالإضافة إلى مول وفندق ومدينة ترفيهية.
ولفت إلى أن نسبة الخدمات والمسطحات الخضراء بالمشروع تمثل 84 % من إجمالى المساحة الكلية .
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