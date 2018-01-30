السودان: إنشاء سكك حديدية وطرق برية تربطنا بمصر وإثيوبيا

السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبياالسيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبيا

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قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اتفقت مع مصر وإثيوبيا على إنشاء سكك حديدية وطرق برية تربط الدول الثلاثة.



وأوضح غندور، في تصريح صحفي، نقله موقع روسيا اليوم أن مباحثات قادة الدول الثلاث، في القمة التي جمعتهم أمس الاثنين، في أديس أبابا، تجاوزت أزمة سد النهضة الإثيوبي، وشملت ملفات اقتصادية وتنموية.



وحول تفاصيل التفاهمات حول "سد النهضة"، أفاد وزير الخارجية السوداني بأنه ستنشأ لجنة "سياسية - أمنية - فنية" مشتركة، تضم وزراء الخارجية والري، ومدراء في أجهزة الأمن والمخابرات، من الدول الثلاث.



وأشار الدبلوماسي السوداني إلى أن اللجنة ستقدم دراسات فنية لرؤساء الدول الثلاث تتعلق بملء بحيرة السد، وكيفية التشغيل، بما لا يؤثر على حصص دول الحوض، خاصة السودان ومصر، مضيفا أنها ستجتمع في القاهرة خلال الأسبوعين المقبلين، لمناقشة جميع الملفات العالقة بين البلدين.

