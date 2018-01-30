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سيـــاســة
خالد أبو بكر : مقاطعة الانتخابات الرئاسية خيانة
الثلاثاء 30 يناير 2018 10:06 م
المحامى الدولى خالد أبو بكر
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المحامى الدولى خالد أبو بكر
أحمد صبرى
قال خالد أبو بكر، المحامى والإعلامى السابق، إن مقاطعة الانتخابات الرئاسية فى الوقت الحالى تعتبر خيانة، حيث الظروف السياسية فى السنوات الماضية هى التى دفعت الرئيس السيسي للانتحابات، متسائلًا: أين كانت المعارضة فى السنوات الأربع من رئاسة السيسي.
جاء ذلك خلال تعليقه على المؤتمر الذى عقدته أحزاب المعارضة وأعنت فيه مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمد شرعيته من حب الشعب له وغامر بحياته فى ثورة 30 يونيو مع أصدقاء الميدان من الشعب الذى يثق كاملًا فى رئيسه.
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