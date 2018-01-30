نتنياهو يندد بمشروع قرار أيرلندى يحظر منتجات إسرائيلية

نتنياهو

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ندد رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء ، بقرار المجلس التشريعى الأيرلندى الذى يقضى بمقاطعة الواردات والصادرات من المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإكترونى عن نتنياهو ـ زعمه " إن المبادرة هى جزء من مؤامرة لمقاطعة إسرائيل وتنافى فكرة التجارة الحرة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



كما أصدر رئيس الوزراء الاسرائيلى تعليمات الى وزارة الخارجية باستدعاء السفير الأيرلندى فى تل أبيب للتوضيح،



جدير بالذكر أن البرلمان الإيرلندى أقر ، اليوم الثلاثاء ، مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.

وأثار مشروع القرار الأيرلندى ضجة كبيرة وغضباً واسعاً لدى قادة الحكومة الإسرائيلية.