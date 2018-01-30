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نقل وملاحة
توكتوك يصطدم بقطار أسوان ولا إصابات
الثلاثاء 30 يناير 2018 09:18 م
قطار
أخر الأخبار
قطار
محمود محسن
أعلنت هيئة السكة الحديد مساء اليوم الثلاثاء، عن اقتحام توكتوك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مابين محطة البدرشين والمرازيق على خط القاهرة السد العالى
وأضافت الهيئة في بيان أنه تصادف مرور قطار رقم ١٦٤ ركاب القاهرة أسوان فاصطدم بالتوكتوك، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.
وأكدت الهيئة أنه نتيجة اقتحام التوكتوك شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور وعدم التزام سائق التوكتوك بتعليمات المرور من على المزلقانات تسبب كسر الشبكة الأمامية للجرار .
وناشدت الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات وقواعد المرور عند عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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