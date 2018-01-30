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سيـــاســة
تدمير 14 وكرا للعناصر الإرهابية وسط سيناء
الثلاثاء 30 يناير 2018 09:11 م
تدمير 14 وكرا للعناصر الإرهابية وسط سيناء
أخر الأخبار
تدمير 14 وكرا للعناصر الإرهابية وسط سيناء
بدور إبراهيم
أعلنت القوات المسلحة، الثلاثاء، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بوسط سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة و14 وكرا تستخدمهم العناصر التكفيرية فى الاختباء ومراقبة القوات وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية .
وأكدت في بيان تدمير نصف فدان من النباتات المخدرة ، و7 مخازن بهم كمية كبيرة من بذور نبات البانجو .
وتواصل قوات الجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، وفق البيان
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