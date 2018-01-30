منطقة اليورو تحقق أعلى نمو سنوي منذ 10 سنوات

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









حققت منطقة اليورو أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات مؤكدة التعافي من آثار سنوات الأزمة المالية التي ضربتها، ما رفع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتراجع عن السلوك الذي تبنّاه منذ الأزمة بدعم اقتصادات اليورو، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.





وبحسب مكتب إحصاءات المفوضية الأوروبية "يوروستات"، تفوقت منطقة اليورو على الولايات المتحدة وبريطانيا في النمو بنحو 0.6% خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي، وسجلت معدل نمو سنوي نسبته 2.5% في 2017 بأكمله، وهو أعلى معدل نمو منذ 2007، مقارنة بنمو 1.8% في 2016.



