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سيـــاســة
صدقى صبحى يلتقي قادة وضباط المنطقة الغربية العسكرية
الثلاثاء 30 يناير 2018 08:07 م
صدقي صبحي
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صدقي صبحي
بدور إبراهيم
التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من القادة والضباط وصف الظباط والجنود والصناع العسكريين من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية.
بدأت مراسم اللقاء بكلمة اللواء اح شريف فهمى بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية، استعرض فيها جانبا من اسهامات المنطقة الغربية العسكرية في خطط التنمية وتنفيذ الالتزامات التدريبية المخططة والمعاونة في تأمين الجبهة الداخلية والقضاء علي كافة اعمال التهريب والتسلل عبر الحدود الغربية ، مؤكدا جاهزية واستعداد حماة بوابة مصر الغربية لتنفيذ كافة المهام التي تسند اليهم من القيادة العامة للقوات المسلحة تحت مختلف الظروف .
واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريما لارواح شهداء مصر الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن امن واستقرار الوطن ، كما نقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لابطال ومقاتلي المنطقة الغربية العسكرية ، مشيداً بما يبذلوه من تضحيات للدفاع عن امن مصر واستقرارها .
ووجه القائد العام التحية لأبطال القوات المسلحة المقاتلين بشمال ووسط سيناء الذين يثبتون كل يوم انهم رجال لايهابون الموت عقيدتهم النصر او الشهادة عازمون علي تطهير كل شبر من ارض سيناء من براثن الارهاب الاسود.
واكد القائد العام ان القوات المسلحة ماضية بكل قوة فى تحديث كافة الافرع والتشكيلات وتزويدها بأحدث الاسلحة والمعدات والنظم القتالية المتطورة تزامناً مع المساهمة بشكل فعال فى خطط التنمية الشاملة للدولة كذلك الإهتمام بالفرد المقاتل اداريا ومعيشيا ومعنوياً خاصة في المناطق النائية ، وتوفير كافة الامكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ، وما يتطلبه ذلك من يقظة وجاهزية دائمة وإبتكار المزيد من الاساليب والأفكار الجديدة للتصدي للعناصر الارهابية والمهربين علي كافة الاتجاهات.
واثنى القائد العام على ما يبذله حماة الغرب من جهد ومواقف بطولية خلال مواجهاتهم المستمرة مع العناصر الإجرامية وعصابات التهريب والمتسللين عبر الحدود الغربية والتصدى بكل شجاعة وتضحية للمخاطر والتهديدات التى تواجه أمن مصر القومى فى ظل الظروف والتحديات الأمنية التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط.
وأدار الفريق أول صدقى صبحى حواراً مع رجال المنطقة الغربية العسكرية وطالبهم باليقظة الكاملة والإستعداد الدائم والتواصل المستمر مع المرؤسين ، مؤكدا علي ضرورة تحلي كل فرد مدني او عسكري بعقيدة القتال في اداء الواجبات والمهام المكلف بها للنهوض بالوطن في كافة المجالات.
وشدد على ضرورة الفهم الكامل خلال تلك المرحلة لحروب الجيل الرابع ، مطالبا بتحرى الدقه فى تناول واستيعاب كافة المعلومات المتعلقه بالأمن القومى المصرى ، مشيرا الي ان القوات المسلحة مؤسسة وطنية صلبة ورجالها كانو وسيظلون علي قلب رجل واحد ولائهم المطلق لمصر وشعبها العظيم.
وأعرب القائد العام عن إعتزازه بقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف في تغليب المصالح العليا للوطن وجهودهم في استعادة الأمن والاستقرار ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في كل ما يتخذ من إجراءات لتأمين حدود مصر الغربية.
وقام الفريق اول صدقي صبحي بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من رجال المنطقة الغربية العسكرية تقديراً لادائهم لمهامهم بتفانى وإخلاص خلال الفترة الماضية.
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