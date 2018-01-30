رجب عزالدين



أعلنت شركة أورانج مصر للاتصالات عن تغطية الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر بنسبة 99.5%.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن باب الاكتتاب أغلق أول أمس الأحد الموافق 28 يناير الجارى وأسفر عن الاكتتاب فى 1.53 مليار سهم، منوهة بأن الأسهم المكتتب عليها تشمل عدد أسهم أصحاب الأرصدة الدائنة والبالغة 1.52 مليار سهم.

وأضافت الشركة إنها لن تعيد طرح الأسهم المتبقية من الاكتتاب مرة أخرى، بموجب عدم الممانعة الصادرة من الرقابة المالية في ديسمبر 2017.

وأقرت عمومية الشركة غير العادية في 4 ديسمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب، وحددت الشركة في 4 يناير الجاري، القيمة العادلة لحق الاكتتاب فى زيادة رأس المال بنحو 0.9 جنيه للسهم.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 1.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2017 مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.