بى بى آى بارتنرز تقدم مستندات تجزئة القيمة الاسمية للبورصة

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية أنها تلقت مستندات تجزئة القيمة الاسمية لشركة بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية وجارى دراستها وفحصها لعرضها على لجنة قيد .

وتقدمت الشركة بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية من 10 جنيه إلى 5 جنيه مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 584.4 مليون جنيه .

وتقدمت الشركة فى منتصف يناير الجارى بمستندات طرح 35% من رأسمالها بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال حازم بركات رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة للمال إن الشركة تعتزم طرح تلك الحصة خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

ورجح بركات، أن يتم فتح باب الاكتتاب بأسهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بالبورصة مطلع مارس 2018.

وتأسست شركة بي بي بارتنرز عام 2006، من خلال 18 مستثمراً محلياً وأجنبياً، وتعمل في تقديم عدد من الخدمات المالية التي تركز على الاستثمار المباشر والخدمات المصرفية الاستثمارية والبحوث المالية.

وتضم محفظة استثمارات المجموعة شركات ابتكار للتمويل الاستثماري، وتوتال مصر، ومدينة نصر للإسكان، وبجسكو - الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية، وجيزة سيستمز، ومركز القاهرة لأمراض الكلي، وبيو فارما إيجيبت، والإسماعيلية للاستثمار العقاري.