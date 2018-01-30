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بورصة وشركات
برايم والأهلي يطلقان حملة تسويقية لتقسيط رحلات المونديال
الثلاثاء 30 يناير 2018 06:55 م
تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم جروب
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تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم جروب
دعاء محمود
قال المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم جروب، إن الشركة عقدت اتفاقية مع البنك الأهلي المصري، وذلك لإطلاق خدمة تقسيط رحلات مونديال كأس العالم والمقرر اقامتها في روسيا 2018، مؤكدًا ان هناك حملة تسويقية سيتم إطلاقها يوم الأحد المقبل للترويج لهذه الخدمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر توقيع الاتفاق الخاص بتسيير عدد من الرحلات الشارتر الي روسيا بالتعاون بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة "پرايم تورز" الوكيل الحصري لباقات تذاكر كأس العالم المميزة (باقات الهوسپيتاليتي)، كونها الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في مونديال روسيا ٢٠١٨.
وأضاف وجيه أن البنك الأهلي سيوفر خدمة تقسيط الرحلات لمدة 5 سنوات، وذلك للتسهيل علي المصريين للسفر لتشجيع منتخب بلادهم، لافتًا الي أن التعاون مع شركة مصر للطيران يعود لعراقة الشركة الوطنية ورمزيتها بالنسبة لكل المصريين مما ستشجع المزيد على السفر والمشاركة في تشجيع مصر.
من حانبه، قال محمد طلعت رئيس شركة بوك يور ستار إن باقات الهوسبيتاليتي تتميز بالعديد من المميزات واهمها الأماكن المميزة للمشاهدة والمداخل الخاصة للجمهور وأماكن الاستراحات وغيرها، ونسعي لزيادة التذاكر والباقات المطروحة لإتاحة الفرصه لأكبر عدد من المشجعين لمؤازرة المنتخب القومي.
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