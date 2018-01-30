الهيئة الوطنية للإعلام: الإذاعات تعلم صحيح الدين الإسلامي

حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، 6

رحاب صبحى



صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن اجتماع مسئولي إذاعات القرآن الكريم كان فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار واكتساب المزيد من الخبرات، وأن المناقشات والجلسات كانت زاخرة بالأفكار المتميزة، حيث أبدى المشاركون فيها مقترحاتهم وتوصياتهم حول كيفية تفعيل دور إذاعات القرآن الكريم للمساهمة في تجديد الخطاب الديني والتصدي للأفكار المُضللة والمتطرفة، مؤكدا دور هذه الإذاعات في التأثير الإعلامي والتعريف بصحيح نصوص الدين الإسلامي الصحيح الذي يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي.



وطالب حسين زين بضرورة متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع على أرض الواقع بالتنسيق والتواصل بين المشاركين لتحقيق الهدف منه بما يُسهم فى تعزيز الدور التنويري والتوعوي لإذاعات القرآن الكريم.



ووجه حسين زين التحية والشكر على الجهد الرائع لكل فرق العمل القائمين على تنظيم الاجتماع من مختلف قطاعات الوطنية للإعلام.