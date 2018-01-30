EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
هواوي تنتهي من تركيب وتشغيل 323 عدادًا ذكيًا بالإبراهيمية
الثلاثاء 30 يناير 2018 06:04 م
عداد الكهرباء
أخر الأخبار
عداد الكهرباء
المال – خاص
انتهت شركة هواوي تكنولوجي مصر لحلول الاتصالات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي من أعمال تركيب وتشغيل تجريبى لـ323 عدادًا ذكيًا فى منطقة الإبراهيمية ضمن مشروع نشر العدادات الذكية بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء إن المشروع يأتى فى إطار خطة تطوير منظومة العدادات كمشروع قومي من الشركة القابضة للكهرباء في ظل توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشروع تركيب العدادات الذكية لتسجيل قراءات استهلاك الطاقة الكهربائية واستخدام أحدث تكنولوجيا الشبكات الكهربائية الذكية للشبكة القومية للكهرباء لما لها من مزايا للمشتركين وشركات الكهرباء.
وأضاف عكاشة إن المشروع يأتى ايضًا فى مصلحة المواطن، حيث يتم تجميع قراءات استهلاك المواطن عن بعد بدقة عالية باستخدام احدث الانظمة+ مما يضمن للمواطن تسجيل استهلاكه في الموعد الشهري المحدد وتجنب الدخول في شرائح اعلى وايضا العداد الذكي من شأنه القضاء على كل السلبيات التي تحدث في العدادات الميكانيكية والإلكترونية الموجودة حاليًا بالشبكة.
وتعد شركه هواوي هي الشركة المنفذة للمشروع بمحافظة الاسكندرية بحصه 40 ألف عداد لتغطيه 6 مناطق منها 3 مناطق سكنية وهي سموحة والابراهيمية وسابا باشا و3 مناطق صناعية هي برج العرب والعامرية ومرغم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا