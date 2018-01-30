هواوي تنتهي من تركيب وتشغيل 323 عدادًا ذكيًا بالإبراهيمية‎

عداد الكهرباء

المال – خاص



انتهت شركة هواوي تكنولوجي مصر لحلول الاتصالات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي من أعمال تركيب وتشغيل تجريبى لـ323 عدادًا ذكيًا فى منطقة الإبراهيمية ضمن مشروع نشر العدادات الذكية بالتعاون مع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.



قال المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء إن المشروع يأتى فى إطار خطة تطوير منظومة العدادات كمشروع قومي من الشركة القابضة للكهرباء في ظل توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بخصوص مشروع تركيب العدادات الذكية لتسجيل قراءات استهلاك الطاقة الكهربائية واستخدام أحدث تكنولوجيا الشبكات الكهربائية الذكية للشبكة القومية للكهرباء لما لها من مزايا للمشتركين وشركات الكهرباء.



وأضاف عكاشة إن المشروع يأتى ايضًا فى مصلحة المواطن، حيث يتم تجميع قراءات استهلاك المواطن عن بعد بدقة عالية باستخدام احدث الانظمة+ مما يضمن للمواطن تسجيل استهلاكه في الموعد الشهري المحدد وتجنب الدخول في شرائح اعلى وايضا العداد الذكي من شأنه القضاء على كل السلبيات التي تحدث في العدادات الميكانيكية والإلكترونية الموجودة حاليًا بالشبكة.



وتعد شركه هواوي هي الشركة المنفذة للمشروع بمحافظة الاسكندرية بحصه 40 ألف عداد لتغطيه 6 مناطق منها 3 مناطق سكنية وهي سموحة والابراهيمية وسابا باشا و3 مناطق صناعية هي برج العرب والعامرية ومرغم.