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رياضة
محمدين يتوقع وصول سعر محسن إلى 100 مليون جنيه
الثلاثاء 30 يناير 2018 05:36 م
صلاح محسن
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صلاح محسن
على المصرى
توقع إمام محمدين، رئيس قطاع الناشئين بنادي إنبي، أن تصل قيمة صلاح محسن إلى 100 مليون جنية على الأقل مع نهاية الموسم، وستصله عروض أوروبية أكبر بكثير من العروض التي وصلته حاليا، مؤكدا أن اللاعب لم يكن جاهز للاحتراف الخارجي، بسبب صعوبة المعيشة بالخارج واللغة، وهو صغير في السن، ولن يتحمل مصاعب الاحتراف، وأتمنى ان يتطور في الأهلي، لكي يتمكن من الرحيل إلى أوروبا الموسم المقبل.
وأشار محمدين إلى أن إدارة إنبي، تطمح للاستثمار دائما في نجوم الفريق لتحقيق مكاسب مادية للشركة، وهذه سياسة موضوعه منذ أكثر من 10 سنوات، وبدأت بعمرو زكي وأحمد المحمدي، مشيرا أن محسن أنضم للنادي وعمره 9 سنوات، وكان هداف قطاع الناشئين في كل مواسمه، وأحرز في الأهلي 27 هدف في كل المراحل السنية.
وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالنادى البترولى: "صلاح محسن لم يظهر نصف قدراته الحقيقية حتى الأن، والأهلي سيجعله أفضل لاعب في مصر، لأنه يستطيع الوصول لأعلي المستويات"، وأختتم: "لا يوجد لاعب في مصر سعره يتخطى 10 مليون جنية، ولكن نادي إنبي كان يملك عرض أوروبي للاعب بـ2 مليون يورو، فكان يجب ان يقترب العرض من النادي الأوروبي".
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