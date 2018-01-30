قابيل: أخطاء دراسات الجدوى سبب تعثر المصانع

طارق قابيل

ياسمين فواز



فند طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أسباب أزمة المصانع المتعثرة ومنها أخطاء دراسات الجدوى، موضحًا أن لدينا ما يقرب من 871 مصنعًا متعثرًا.



وقال الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب إن الوزارة تتبع برنامج التدريب قبل التشغيل، حيث تقوم بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا لتفعيل ما يسمى بحملة وظيفتك بجوار بيتك.



وأضاف قابيل، أنه لا بد من وجود معايير خاصة بإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، والتي من بينها أن يكون المنتج مطلوبًا في السوق، وأن تكون الصناعة كثيفة العمالة وتستخدم فيها مواد خام محلية الصنع بخلاف أن يكون لها هيكل إداري واضح وأرقام محددة للمديونيات.



وقال الوزير إن هناك مصانع غير جادة فضلا عن وجود 62 مصنع مرفوعة عليهم دعاوى قضائية، لافتا إلى أن صندوق المخاطر وضع بعض المعايير للعمل.



وأكد وزير الصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع المصانع المتوقفة، وأن هناك معايير لتشغيل المصانع، موضحا أنه لا يتم تشغيل مصانع أصولها مهلكة حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.



وكانت الجلسة اليوم الاثنين شهدت انتقاد العديد من النواب لأوضاع المصانع المتعثرة فى مصر، فقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن مصر مطالبة بوضع حد حاسم لاستيراد السلع التي وصفها بـ"الاستفزازية"، والتي يتكلف شراؤها ملايين المليارات، قائلا:" بنستورد أساتك بمئات المليارات وده مينفعش".



ووافق على هذا الرأي، النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، مؤكدا أنه لا يجوز أن نستورد طعام الكلاب من الخارج بالدولار"، مطالبا الحكومة بالتدخل الحاسم بشأن وضع حد لاستيراد السلع الاستفزازية، متسائلا: "هل نعجز أن نصنع طعام الكلاب فنستورده بالدولار؟"



فيما انتقدت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، استيراد السلع الاستفزازية من الخارج، وإهدار المليارات فى الوقت الذى تحتاج الدولة للدولارات للتنمية الصناعية.



وأكدت النائبة، بضرورة الحد من استيراد سلع أكل الكلاب والملابس الداخلية للنساء وسلاكات الأسنان قائلة: "عايزين تحرك إيجابى من الحكومة لمواجهة استيراد السلع الاستفزازية".

فيما اعترض النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب،علي سياسة الحكومة في حل مشاكل المصانع المغلقة، متسائلا عن دور وزارة الصناعة واجهزتها المختلفة في العمل علي حل هذه المشاكل.



وحذر النائب الحكومة من استمرار اغلاق تلك المصانع والذى يعد إهدارا للمال العام ويودى الى تضخم نسبة البطالة و الخلل فى الميزان التجاري.



وناشد وزارة الصناعة بايجاد حل لهذا الامر، قائلا:" نحن بحاجة الي استراتجية حقيقة لحل هذا الامر ولا بد من سياسة واضحة وحصر دقيق للمصانع وتصنيف طبيعة كل مصنع وعدم تغير سياسة الوزارة من وزير الي وزير".