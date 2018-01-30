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بورصة وشركات
تأكيدا للمال.. روبكس تخطر البورصة بدراسة إنشاء مصنع للبانيوهات
الثلاثاء 30 يناير 2018 05:21 م
روبكس للبلاستيك
أخر الأخبار
روبكس للبلاستيك
رجب عزالدين
قالت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك، إنها تدرس تأسيس شركة جديدة لإنتاج ماكينات وآلات تصنيع البانيوهات وقوالبها.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص ما نشرته جريدة المال اليوم الثلاثاء تحت عنوان: "روبكس تنشئ مصنعا لماكينات إنتاج البانيوهات".
وقالت الشركة إنها تدرس إنشاء المصنع سواء بنظام الشراكة مع الغير أو بشكل منفرد وذلك بتكلفة تتراوح بين 50 إلى 60 مليون جنيه - وفقا للبيان.
يُذكر أن «روبكس» أعلنت فى 14 سبتمبر الماضى فى بيان للبورصة، أن مجلس إدارتها يعتزم دراسة تدابير تمويلية لاستكمال خططها التوسعية من خلال اللجوء إلى المساهمين عن طريق الاكتتابات، وذلك طبقا لأحكام القوانين والقواعد المعمول بها.
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