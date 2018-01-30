التأرجح يسيطر على البورصة حتى ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة المصرية



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.35% عند مستوى 15315نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.17% عند مستوى 875 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.17% عند مستوى 2066 نقطة، وصعد «EGX50» بنسبة 0.11% عند مستوى 2740 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.25% عند مستوى 14927 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.2 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 34.9 مليون جنيه و19.1 مليون جنيه و16.3مليون جنيه و3.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى 17.4 مليون جنيه و56 .5 مليون على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 66 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 96 وبقى 25 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشرات البورصة وسط اتجاه شرائى للمؤسسات، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 15369 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.81% عند مستوى 856 نقطة.



