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رياضة
2.5 مليون دولار قيمة إعارة ثلاثى الأهلى للدوري السعودي
الثلاثاء 30 يناير 2018 04:57 م
صالح جمعة
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جمعة
على المصرى
بلغت قيمة الصفقة الثلاثية التى أعلن عنها النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، والتى تقضى بإعارة حسين السيد لنادي الاتفاق السعودي، وعمرو بركات إلى الشباب لمدة موسم ونصف، وصالح جمعة إلى الفيصلي، 2.5 مليون دولار.
وأعلن عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، أن خزينة القلعة الحمراء، ستنتعش بمبلغ 2.5 مليون دولار، بعد أن تمت الموافقة على رحيل الثلاثى، عقب تمديد عقودهم مع النادي لمدة موسمين، قبل التوقيع على عقود الإعارة.
وكان الأهلي قد أعار الثلاثي عماد متعب للتعاون وأحمد الشيخ للاتفاق ومؤمن زكريا للأهلي في السعودية.
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