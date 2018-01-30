بلاغ يتهم أستاذ جامعي بالتحريض ضد رئيس الجمهورية

نبيل صادق 2



نجوى عبد العزيز



تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ببلاغ ضد يحيي القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، والقيادي السابق بحركة تمرد، لقيامه بالترويج للأكاذيب ونشر الشائعات على الدولة والتحريض ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال المحامى في بلاغه، إنه سبق أن تقدم ببلاغ ضد يحيي القزاز، حيث تعرض لرئيس جمهورية مصر العربية بالقذف والسب والتحريض على القتل وجرى التحقيق معه وفي غضون شهر أكتوبر من العام المنصرف تم إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه.



وأضاف البلاغ أن يحيي القزاز قام بالتعدي بدون دليل أو سند قانوني، حيث نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحته بالفيس بوك، التي اعتبرها أكاذيبه وافترائه على الدولة، وأخذ يوجه الاتهامات ويصف الرئيس بأوصاف يعاقب عليها القانون، تمثلت في نشر توصيف لمخالفة سامي عنان القوانين العسكرية فيما عرف إعلاميا بترشحه للرئاسة، من حيث عدم تحصله على إذن مسبق من القوات المسلحة بالإضافة لأنه تعرض للقوات المسلحة للوقيعة بينها وبين الشعب في بيانه الواضح والمذاع على الكافة إلا أن المشكو في حقه طوع هذا الإجراء لتحقيق أغراضه ومحاولة التشكيك في العملية الانتخابية، بجانب قيامه بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابه الشخصي.