مصر للزيوت والصابون تطرح مزايدة لتأجير محلات بدمياط

مصر للزيوت والصابون 66

رجب عز الدين:



وافق مجلس إدارة شركة مصر للزيوت والصابون بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، على طرح مزايدة علنية لتأجير المحلات التى تم إنشاؤها بمصنع كفر سعد بمحافظة دمياط.



وفوضت الشركة رئيس مجلس إدارتها، والعضو المنتدب، لاتخاذ إجراءات طرح المزايدة، والتعاقد مع المتقدمين بأعلى سعر.



ومن المقرر أن تعقد الشركة مزادا علنيا بعد غد لبيع جزء من أرض فضاء بمصنع علف مساحته 1062 متراً مربعاً (تحت العجز والزيادة) من أرض فضاء بمصنع العلف بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية.



وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 16.3 مليون جنيه خلال النصف المنتهى31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 5.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



وارتفعت إيرادات الشركة إلى 690 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 371 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 بينما ارتفع مجمل الربح إلى 10 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 9.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

