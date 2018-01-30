شراكة بين مصر للطيران وبرايم تورز لنقل مشجعي المنتخب بالمونديال

صفوت مسلم رئيس مصر للطيران



المال - خاص



شهد صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم وبرايم تورز، ومحمد طلعت، رئيس شركة بوك يور ستارز، توقيع الاتفاق الخاص بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلي روسيا بالتعاون بين شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشركة "پرايم تورز" الوكيل الحصري لباقات تذاكر كأس العالم المميزة (باقات الهوسپيتاليتي) كونها الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في مونديال روسيا ٢٠١٨.



بحضور الطيار احمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وشريف المغلوب رئيس القطاع التجاري ولفيف من قيادات الشركتين.



وبهذه المناسبة صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران " أن الشركة الوطنية تقف دائماً حاضرة في الأحداث الكبرى التي تهم قطاعات واسعة من المصريين ومنها بينها مجال الرياضة ومؤازرة المنتخبات والأندية المصرية في البطولات الدولية وأشار مسلم إلى أن الخطوة المهمة الخاصة بقرار استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا كان يجب أن يعقبها إطلاق مناسب يحمل اسم مصر ومشاركتها في مونديال روسيا ٢٠١٨ وهو ما حرصت عليه مصر للطيران بتسخير كافة امكانياتها لدعم المشجعين المصريين المسافرين إلى كأس العالم.



واضاف مسلم ان مصرللطيران كانت وستظل الناقل الرسمي لللاعب الأهم بلغة الرياضة والذي يحمل رقم 12 وهو الجمهور المصري والذي نسعد بسفره معنا لمؤازره منتخبات بلاده في كافة البطولات الدولية والتي كان اخرها بطولة الأمم الافريقية بالجابون.





ومن جانبة اعرب المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة پرايم وپرايم تورز عن شعوره بالفخر بالتعاون الثاني في غضون عام مع مصرللطيران بعد نجاح حملة عالم خالي من فيروس سي واستضافة العديد من نجوم العالم لتنشيط السياحة العلاجية في مصر في هذا المجال.



ويسعدنا مشاركة مصر للطيران في القيام بدور الناقل الرسمي للمشجع المصري في كأس العالم روسيا 2018، مشيراً إلى أن عراقة مصر للطيران ورمزيتها بالنسبة لكل المصريين ستشجع المزيد على السفر والمشاركة في تشجيع مصر. وأضاف وجيه أن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو توفير الفرصة لأكبر عدد من المشجعين المصريين لتحقيق الحلم وتشجيع المنتخب الوطني المصري من مدرجات ملاعب روسيا لأول مرة منذ ٢٨ عاماً.

و أضاف محمد طلعت رئيس شركة بوك يور ستار أن باقات الهوسبيتاليتي تتميز بالعديد من المميزات واهمها الأماكن المميزه للمشاهده والمداخل الخاصه للجمهور واماكن الاستراحات وغيرها ونسعي لزيادة التذاكر والباقات المطروحه لإتاحة الفرصه لأكبر عدد من المشجعين لمؤازرة المنتخب القومي.



هذا وطرحت پرايم تورز للمشجعين المصريين باقات منفصلة لكل مباراة يلعبها المنتخب الوطني في دور المجموعات على حدة وعلي موقعها الرسمي وبالتعاون مع شركة الاهرام للسياحه التي تتيح الباقات بالاسعار الرسميه بالإضافة إلى باقات لمباريتين أو ثلاث مباريات التي ستلعبها مصر في دور المجموعات. وتنقسم كل باقة إلى عدة درجات على حسب مستوى تذكرة المباراة المطروحة والتي تبدأ من ٥٩٥ دولار حيث يلعب المنتخب مبارياته الأولى في ثلاث مدن روسية هي يكاترينبورج وسان بطرسبرج وفولجوجراد ضد منتخبات أوروجواي وروسيا والمملكة العربية السعودية.



جدير بالذكر ان تحالف شركتي "پرايم تورز وبوك يور ستار" نجح في اقتناص الوكالة الحصرية لتسويق باقات حصة مصر في تذاكر وباقات كأس العالم المميزه vip & hospitalityفي مصر وذلك بالاتفاق مع شركة "ماتش هوسپيتاليتي الدولية" المتعاقدة على الحقوق الحصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لأربعة كئوس عالم متتالية.