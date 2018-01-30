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رياضة
الخطيب يقنع البدرى بعودة الكابيتانو
الثلاثاء 30 يناير 2018 03:05 م
الكابيتانو 11
أخر الأخبار
الكابيتانو 11
على المصرى:
اقترب حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، والنصر السعودي، من العودة مجددًا إلى القلعة الحمراء، بعقد لمدة 6 أشهر فقط، بعدما أقنع محمود الخطيب، رئيس النادى، حسام البدرى المدير الفنى للفريق، بعودة الكابيتانو لاختتام مسيرته بالنادى الذى تربى بين جدرانه.
ومن المنتظر أن يحضر "غالي" إلى مقر النادى بالجزيرة، اليوم الثلاثاء، لتوقيع عقود انضمامه للفريق، علما بأن "البدري" قد أبدى رفضه التام لفكرة عودة اللاعب، قبل أن يقنعه "الخطيب" بأن اللاعب سيأتي لختام مسيرته في النادي، واشترط المدير الفنى، عدم مطالبة اللاعب بالمشاركة فى المباريات، حتى يوافق على عودته، وهو ما أكده "الخطيب" للبدرى.
وكان نادى النصر، قد أنهى تعاقده مع اللاعب المخضرم، بعد توقيع مخالصة مالية نهائية بين الطرفين، وأكد النادي - في بيان رسمى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رحيل غالي، و قال : "وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع غالي، متمنين له التوفيق"، بعدما تعاقد النصر مع اللاعب مطلع الموسم الحالي من النادي الأهلي بعقد لنهاية الموسم.
النادي الأهلي
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