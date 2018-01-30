التعليم وIBM توقعان بروتوكولا لتأهيل الشباب للعالم الرقمي

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

المال خاص:



وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون lu شركة IBM فى مجال الحلول التكنولوجية وخدمات الأعمال والمعلومات، بدعم من مؤسسة الألفى للتنمية الإجتماعية والبشرية، وذلك لتنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات لدى المعلمين والطلاب وقيادات الوزارة وتأهيل الشباب للعالم الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.



وحضر توقيع البرتوكول كل من دكتور عمرو طلعت مدير عام شركةIBM ، ومعتز الألفى صاحب مؤسسة الألفى للتنمية الإجتماعية ورئيس مجلس الأمناء، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام وحبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفنى.



وأكد وزير التعليم اهتمام الحكومة بالتعليم و كمشروعًا قوميًا، ومن هنا جاءت تلك المبادرة لتأهيل الشباب للعالم الرقمى ومهارات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك لدعم استخدام أدوات العالم الرقمى فى تطوير التعليم، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنمية الطلاب تكنولوجيا وتأهيلهم للتعايش مع العالم الموجودين فيه ومواكبة القرن الـ 21 ومهاراته المطلوبة.



وشدد شوقي على ضرورة التفريق بين التكنولوجيا كأداه لتحسين الأداء التعليمي والمؤسسي والتكنولوجيا كمادة علمية لافتا إلى أن البروتوكول الجديد يضم المحورين.



وقال شوقي إن الوزارة تعمل على تغيير ثقافة المجتمع وخاصة أولياء الأمور بالنسبة لتعليم أبنائهم وترسيخ فكر الإبداع والإبتكار في أبنائهم منذ الطفولة المبكرة.



وأشار شوقى إلى أن من التعاون مع شركة IBM لتصبح شريكًا استراتيجيًا لتكنولوجيا المعلومات مع الوزارة وتفعيلًا للمسئولية المجتمعية للشركة ويأتي هذا التعاون بمجموعة محاور تضمن توفير دورات تدريبية إليكترونية مجانية للطلاب والمعلمين الراغبين في التدريب وتقدم شهادات معتمدة من شركة IBM ما يدعم فرص عمل للشباب ، على أن يتم إتاحة هذة الدورات في قاعدة معلومات بنك المعرفة المصري لتحقيق أقصى استفادة للشباب من هذه البرامج، ودراسة إدماجها في المواد التعليمية وخاصة في التعليم الفني حيث أن هذه المهارات تزيد من فرص التشغيل.



وأوضح شوقي أن شركة IBM تشارك فى رفع كفاءة المنظومة الحكومية الإلكترونية داخل الوزارة وتطوير سبل التواصل الحكومية تكنولوجيا، مؤكدا على أهمية إنشاء المدارس الثانوية التقنية التكنولوجية التى تقع تحت مظلة مبادرة لتأهيل الشباب للعالم الرقمى.



كما أشار أن الوزارة تحاول توفير فرص تعليم متكافئة لجميع أطفال مصر وليس لفئة بعينها، وهناك أكثر من 700 ألف طفل يدخلون مراحل التعليم الأولي كل عام ومن ثم نحتاج إلى 17 ألف فصل لإستيعاب كل هذه الزيادة، مما يشكل تحدي كبير على الوزارة وهذه الزيادة كل 11 شهر باستمرار لذا فان هذا الأمر يحتاج إلي حلول إبداعية تأتي التكنولوجيا فى مقدمة أدواتها.



ومن جانبه أكد د.عمرو طلعت مدير عام شركة IBM في كلمته أن هناك عدة مبادرات سوف تشارك شركة IBM مع الوزارة في تحقيقها، تتضمن عدة محاور منها مبادرة التحول الرقمى بالأمم الإفريقية التي تضم تدريبات معتمدة من IBM تبدأ من محو الأمية الرقمية ( برامج المستكشفين) والبرامج الأكثر تقنية مثل (برامج المبتكرين والمتخصصين) والهدف منها هو الوصول إلى أعلى مستويات تكنولوجيا المعلومات للتأهل لسوق العمل، والهدف منها العمل الإبداعى وفكر الإبتكار والتنوير والتنوع وكيفية الموائمة بين المنتجات والخدمات وما يتطلبه السوق فى مختلف المجالات، وتدريب الطلاب على كيفية استخدام شبكة الإنترنت للتسويق، أما مبادرة المتخصصين وهى فكرة تطوير قدرات الشباب على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وكيفية تصميم البرامج والتطبيقات وكودينج والبرمجة .



ويضمن البروتوكول أيضا التعاون مع شركة IBM لرفع مستوى القدرات والمهارات لدى القيادات الوسطى فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وستبدأ ب100 قيادي، فضلا عن التنمية السلوكية والمهنية والتعامل الرقمى مع تكنولوجيا المعلومات، وإجراء دراسة فنية متخصصة بهدف تحقيق انسيابية فى الأداء ونظام حوكمة إلكترونية عالى الجودة.



كما يتضمن البروتوكول أيضا إنشاء مدارس فنية متخصصة جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الرقمية والمشاريع المعلوماتية لكي يتسلح طلابنا بكل التقنيات العلمية الرقمية والتكنولوجية الحديثة.



وأضاف السيد معتز الألفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الألفي أن توقيع بروتوكول التعاون مع شركة IBM يأتي تنفيذا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة IBM نابعًا من ثقة المجتمع المدني في رؤية التعليم الجديدة للوزارة التي تقود المجتمع لتحقيقها حيث أن للمجتمع المدني أذرع ميدانية قادرة علي تنفيذ المشروعات وخاصة أن إدماج تكنولوجيا المعلومات في التعليم وتدريب المعلمين أحد أهداف المؤسسة الرئيسية.







وقالت حبيبة عز معاون الوزير للتعليم الفني إن البروتوكول يستهدف كل الشرائح من معلم وطالب وإداري ومن المنتظر إتاحة هذه المحتويات على بنك المعرفة المصري في أقرب فرصة وسوف يتم الإعلان عن أول يوم للتقديم للدورات على موقع الوزارة في القريب العاجل.