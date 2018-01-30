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رياضة
رسميا.. صلاح محسن ينتقل للأهلي مقابل 38 مليون جنيه
الثلاثاء 30 يناير 2018 02:43 م
صلاح محسن ينتقل للأهلي مقابل 38 مليون جنيه
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صلاح محسن ينتقل للأهلي مقابل 38 مليون جنيه
على المصرى:
قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول بنادى إنبي، إن إدارة النادي البترولى برئاسة المهندس علاء خشب، وافقت على انتقال المهاجم الشاب صلاح محسن إلى الأهلي، ووقع اللاعب اليوم الثلاثاء، عقد انتقاله إلى القلعة الحمراء، لمدة أربع سنوات ونصف، بشكل رسمي، بعدما تقدم بطلب رسمي للموافقة على رحيله.
وعلمت المال، أنه من المنتظر أن يعلن الناديان عن قيمة الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن انتهت المفاوضات بمقابل مالي تاريخي يصل إلى 38 مليون جنيه، على أن يتحمل الأهلي 20 مليون جنيه، وسيدعم المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي باقي قيمة الصفقة.
ويخضع صلاح محسن للكشف الطبي، اليوم الثلاثاء، ثم يحضر مراسم التوقيع مع وفد النادي الأهلي، بعدما اختار اللاعب الشاب الانتقال إلى النادي الأهلي عن الانضمام للزمالك الذي فاوضه بكل قوة خلال الساعات الماضية.
وحظي محسن، الذي أعلن مؤخرا أنه يحلم باللعب في الأهلي، بإشادة واسعة بسبب قوته وسرعته، وسجل سبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولكنه سيجد نفسه في منافسة مع المغربي وليد أزارو على دخول التشكيلة الأساسية لحسام البدري المدير الفنى للأهلى.
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