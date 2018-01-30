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استثمار
صندوق النقد: على دول الشرق الاوسط تحصيل الضرائب بشكل أكثر عدالة
الثلاثاء 30 يناير 2018 02:38 م
كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
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كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى دبى
خالد بدر الدين
طالبت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، حكومات البلاد العربية باتخاذ تدابير عاجلة لتوفير فرص عمل كافية وزيادة الإنفاق الاجتماعى لاحتواء سخط الشعوب مع انخفاض توقعات نمو اقتصادات هذه الدول إلى 3.5 % خلال العامين الحالى والقادم، من نمو حوالى 5.6% الذى شهدته السنوات من 2000 إلى 2008.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مطالبة كريستين لاجارد جاءت خلال اجتماعات لمدة يومين عقدتها هذا الأسبوع فى مدينة مراكش المغربية لتذكر الحكومات بأن سخط الشعوب فى منطقة الشرق الأوسط يتزايد فى العديد من الدول التى لم تتمكن حكوماتها من تلبية احتياجات وتوقعات الشعوب التى كانت تأمل فى تحسين نموها الاقتصادى والحصول على حرية سياسية أكبر بعد ثورات الربيع العربى التى انتشرت فى الشرق الأوسط خلال عام 2011.
ولذلك تطالب كريستين أيضا الحكومات العربية بزيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة والتي يقابلها نسبة تصل إلى 19 % في الاقتصادات الناشئة بأوروبا.
وتؤكد كريستين لاجارد إن الاقتصاد العالمى يحقق نموا بأسرع معدل خلال العشر سنوات الماضية كما جاء فى توقعات الصندوق الأخيرة بينما تعانى الدول العربية من هبوط أسعار السلع الخام والصراعات والتوترات العنيفة التى تؤثر سلبا على اقتصاداتها.
واندلعت هذا الشهر فى تونس مهد ثورات الربيع العربى احتجاجات جديدة مع تزايد الغضب من التدابير التى يدعمها الصندوق والتى تتضمن تقليص الدعم وزيادة الضرائب وكذلك فى مصر التى شهدت تعويم الجنيه مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 30 % العام الماضى بينما النمو الاقتصادى يعانى من عدم قدرته على تلبية مطالب توفير وظائف فى أكثر الدول العربية ازدحاما بالسكان.
وظهرت احتجاجات أيضا لأكثر من حتى فى المغرب التى كانت بمثابة ملاذ الاستقرار والنمو فى المنطقة لتطالب بالمزيد من الاستثمارات فى المناطق الفقيرة وتوفير فرص عمل للعاطلين فيها.
وترى كريستين إن العديد من الحكومات العربية التى تعانى من نقص شديد فى السيولة تركز على تدابيرها الإصلاحية الاقتصادية على زيادة النمو وخلق فرص عمل ولكن التقدم الذى أحرزته ليس كافيا حتى الآن.
ويتعين علي هذه الحكومات أن تطور قواعد ضريبة أوسع نطاقا وأكثر عدالة ليدفع الجميع حصتهم العادلة ويحظى الفقراء بالحماية للمساعدة كما تقول كريستين التى تطالب بتوفير الإيرادات اللازمة لمزيد من الخدمات الاجتماعية والإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتخفيف العبء على حكومات هذه الدول لأن الموديل القديم الذى كانت فيه الدولة هى ربة العمل لم يعد مجديا.
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