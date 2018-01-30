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بورصة وشركات
النيل للاستشارات يقدر القيمة السوقية لأرض دايس للملابس
الثلاثاء 30 يناير 2018 02:24 م
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رجب عزالدين:
قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إن مكتب النيل للاستشارات الهندسية انتهى من تقييم أراضى تابعة لشركة "الاسكندرية للملابس الجاهزة التابعة "بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المكتب انتهى إلى أن القيمة السوقية لتلك الأصول تبلغ 62.2 مليون جنيه تقريبا.
وقال مكتب النيل للاستشارات إنه أخذ فى الاعتبار حالة سوق الأراضى والعقارات بالمنطقة إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.
ووافق مجلس إدارة دايس للملابس في 10 يناير الجارى علي إبرام عقد تأجير تمويلي لمدة خمس سنوات مع شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة (مملوكة بنسبة 95%) بمبلغ 2,5 مليون دولار، وذلك بهدف سداد المديونيات قصيرة الأجل.
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