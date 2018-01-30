200 مليار جنيه قيمة السيارات المستعملة على أوليكس مصر

السيارات الكهربائية

هيونداي (فيرنا) وفيات (128)، وشيفرولية (أفيو) وكيا (سيراتو) ومرسيدس- بنز (E-200) الأكثر بحثا



· 126 مليون زيارة لـ "المستعملة" من 212 ألف مصري وعرض نحو 138 سيارة للبيع كلّ ساعة







محمد فتحى:



أصدرت "أوليكس" أكبر منصة للسيارات المستعملة في مصر؛ تقريرًا حول توجهات هذه السوق خلال عام 2017، سلّط الضوء على أبرز البيانات وحركة المستخدمين التي سجلتها المنصة، مشيرة إلى أن قيمة التداولات الإلكترونية للسيارات المستعملة وصلت إلى 200 مليار جنيه خلال العام الماضى .



و عكست نتائج التقرير مدى تأثر سوق السيارات المستعملة إيجابًا بتعويم سعر صرف الجنيه، أمام الدولار نهاية عام 2016، والذي تلاه رفع سعر الوقود منتصف 2017، ثم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وهي كلها أحداث جاءت لصالح سوق السيارات المستعملة، برفع كمّ الطلب عليها، هربًا من غلاء أسعار السيارات الجديدة.



وأظهر تقرير أوليكس السنوي ارتفاعًا بنسبة 10% في عدد الزيارات على قسم السيارات المستعملة في الفترة من يوليو، وحتى ديسمبر 2017، مقارنة بالأشهر الستة الأولى من السنة، وذلك بعد رفع أسعار الوقود مباشرة.



و قالت دينا جبران، مدير عام "أوليكس مصر" على صدور التقرير إننا حريصون على إصدار هذا التقرير السنوي عن توجهات سوق السيارات المستعملة في مصر، لتزويد المعنيين بالقطاع بالشفافية اللازمة عن أحدث بيانات السوق.



وفيما يتعلق بالعلامات التجارية الأكثر عرضا على "أوليكس" فى 2017، حصلت 5 علامات تجارية على نصيب الأسد من إجمالي السيارات التي عُرضت للبيع على "أوليكس مصر" خلال 2017، و حلّت السيارة هيونداي (فيرنا) في المركز الأول بالقائمة بمتوسط سعر 98,600 جنيه. تلاها كلُ من، فيات (128) وكيا (ٍسيراتو) في المركزين الثاني والثالث بمتوسط سعر 19,500 جنيه و189 ألف جنيه على التوالي.



أما شيفرولية أوبترا وميتسوبيشي (لانسر) فاحتلتا المركزين الرابع والخامس على التوالي، بمتوسط أسعار 139 ألف جنيه و145 ألف جنيه.



أما في ما يتعلق بالطلب، فقد ضمت قائمة أكثر 5 علامات تجارية بحثًا على "أوليكس" خلال 2017 كل من هيونداي (فيرنا) وفيات (128)، وشيفرولية (أفيو) وكيا (سيراتو) ومرسيدس- بنز (E-200).



وجاءت أكثر إعلانات السيارات على منصة "أوليكس" من أحياء مدينة نصر بنسبة 6.5%، وهليوبلس 4%، والسادس من أكتوبر 3%، والمعادي والهرم والقاهرة الجديدة بواقع 2.5% لكلٍ منهم. وعلى صعيد المحافظات، جاءت القاهرة كأعلى محافظات الجمهورية، عرضًا للسيارات بنسبة 39% من إجمالي الإعلانات التي نُشرت على منصة "أوليكس" خلال عام 2017، يليها كلُ من الجيزة بنسبة 17%، والإسكندرية بنسبة 13%.



وأوضحت بيانات التقرير زيادة كبيرة في الإقبال على السيارات المستعملة، نظرًا لارتفاع عدد المستخدمين على قسم السيارات في "أوليكس" بحوالي 28% خلال 2017 مقارنة بعام 2016.



ورصدت منصة "أوليكس" دخول 35% من المستخدمين إلى قسم السيارات من إجمالي مستخدمي المنصة، بواقع مليونى مستخدم شهريًا، و212 ألف مستخدم يوميًا.



كما استقبل قسم السيارات منفردًا 126 مليون زيارة خلال 2017، وهو ما يمثل 31.5% من إجمالي عدد الزيارات على المنصة، علمًا بأنّ الزيارة الواحدة تستغرق نحو 11 دقيقة في المتوسط، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة "أوليكس" في طليعة سوق السيارات المستعملة في مصر.



ورصد التقرير نمو حجم العرض بقسم السيارات المستعملة على "أوليكس مصر"، من خلال ارتفاع عدد إعلانات السيارات المعروضة للبيع؛ مما عكس نمو قطاع السيارات المستعملة في مصر، واستحواذ "أوليكس" على حصة سوقية ضخمة منه.



وفي هذا الإطار، شهدت "أوليكس مصر" زيادة 27% في عدد السيارات المعروضة للبيع خلال 2017، مقارنة بالعام 2016، و شهدت المنصة نشر أكثر من مليون إعلان على قسم السيارات منفردًا، على مدار العام الماضي، بواقع 138 إعلانًا كل ساعة. وحصل كل إعلان على 17 استفسارًا من مشترين محتملين في المتوسط.



و مثّلت الإعلانات على قسم السيارات 10% من إجمالي الإعلانات التي نُشرت على "أوليكس مصر" خلال 2017.



واختتمت دينا جبران : "عملنا خلال العام الماضي في "أوليكس مصر" على تحسين تجربة المستخدم على موقع وتطبيق أوليكس، ونخطط في 2018 لتعزيز صدارتنا كمنصة رائدة في قطاع السيارات، والتي تدعم المستخدمين في تنفيذ صفقات ناجحة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.