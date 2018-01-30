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تأميـــن
15 مليون دولار أقساط السوق المصرية بصندوق أخطار الحرب
الثلاثاء 30 يناير 2018 02:03 م
علاء الزهيري - اتحاد التأمين
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علاء الزهيري - اتحاد التأمين
الشاذلى جمعة:
بلغت حصة السوق المصرية ضمن أقساط الصندوق العربى لأخطار الحرب بالبحرين 5.28% وفق آخر إحصائية رسمية للصندوق خلال 2016 مقابل 4.5% خلال 2015 وبلغ إجمالى أقساط السوق المصرية المكتتبة لدى الصندوق 15 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية بمتوسط سنوى 1.9 مليون دولار.
كشف مهدى العراضى، مساعد العضو المنتدب للصندوق، أن أقساط الصندوق العربى لأخطار الحرب 19 مليون دولار خلال 2016 مقابل 25 مليون دولار خلال العام السابق، مشيرا إلى أن الانخفاض فى أقساط الصندوق نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية والوضع الاقتصادى بالمنطقة العربية، لافتا إلى أن الصندوق قام بتوزيع عمولات أرباح بنسبة 101% على أعضائه خلال 2016 مقابل 78% خلال العام السابق له.
وأضاف العراضى خلال الورشة التى نظمها الاتحاد المصرى للتأمين اليوم أن احتياطيات الصندوق بلغت 134.8 مليون دولار خلال 2016 فيما بلغت أصوله 194.1 مليون دولار فيما يضم 187 شركة تأمين وإعادة تأمين عربية منها 13 شركة مصرية.
وأوضح أن الصندوق وقف بجانب شركات التأمين العربية فى أوقات الحروب و حتى الدول التى فرض علهيا حظر فى بعض الأوقات مثل العراق و سوريا و السودان و وفر التغطيات إبان الحرب العراقية الايرانية و الحرب العراقية الكويتية و حرب لينان فى عامى 2001 و 2006 مع اسرائيل و كذلك أحداث الربيع العربى فى سوريا و ليبيا و اليمن و تونس و غيرها فى الوقت الذى رفضت فيها شركات إعادة التأمين العالمية و أندية اللويدز توفير التأمين ضد أخطار الحروب للدول المفروض عليها حظر كالسودان أو التى بها حرب مثل اليمن و سوريا.
ويغطى الصندوق أخطار الحروب التى تتعرض البضائع المنقولة بحرا أو برا و كذلك الأخطار التى تتعرض لها تلك السفن و هى أخطار الحرب و الإرهاب و القرصنة البحرية.
ومن جهته أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين و العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية "gig" أن الطلب على تغطيات التأمين ضد أخطار الحرب و العنف السياسى زادت فى السوق المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وما حدث لبعض الممتلكات من حالات تخريب و ما تعرضت له دول الربيع العربى الأخرى من أخطار الحروب.
واعتبر شريف الغمراوى عضو اللجنة الفنية للصندوق العربى لأخطار الحروب و مدير عام إعادة التأمين بشركة "قناة السويس للتأمين" أن أسعار التأمين بالصندوق أقل بكثير من مثيلتها لدى أندية اللويدز بلندن كما أن أقساط الشركات بالصندوق تعود عليها مرة أخرى فى صورة عمولات أرباح.
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