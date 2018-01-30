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بنـــوك
حكم بإلزام شركة تأمين بتسديد 7 ملايين دولار للبنك الأهلي
الثلاثاء 30 يناير 2018 01:40 م
بنك القاهرة 00
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بنك القاهرة 00
نجوى عبد العزيز:
أصدرت محكمة القاهرة بإلزام شركة مصر للتأمين بدفع مبلغ 7 ملايين دولار لصالح البنك الأهلي المصري.
كانت شركة "هابى تكس" لإنتاج المستلزمات الطبية قد أقامت دعوى ضد شركة مصر للتأمين، لإلزامها بدفع مبلغ 55 مليون دولار بناء على وثيقة تأمين ضد خطر السطو لتحقق السبب المؤمن ضده.
تدخل البنك الأهلي هجوميًا في القضية، وطالب المحامي وكيلا عن البنك، الشركة بمبلغ 7 ملايين دولار بفائدة 5% من قيمة وثيقة التأمين نظرًا لأن التأمين كان لصالحه.وتعرضت الشركة لعملية سرقة في غضون عام 2015، وقدر الخبير قيمة الخسائر بـ 55 مليون دولار، إلا أن شركة مصر للتأمين دفعت بعدم استحقاق الشركة لمبلغ الوثيقة نتيجة الإهمال، موضحة أن الشركة لا يوجد بها حراسة الأمر الذي عرضها للسرقة.
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