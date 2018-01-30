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نقل وملاحة
وزير النقل: 23 شركة تقدمت لمشروع القطار الكهربائي عالي السرعة
الثلاثاء 30 يناير 2018 01:29 م
هشام عرفات وزير النقل
أخر الأخبار
هشام عرفات وزير النقل
أ ش أ
أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل أن 23 شركة محلية ودولية وتحالف شركات عالمية، تقدمت للتأهيل بمشروع القطار الكهربائي عالي السرعة «السخنة- العاصمة الإدارية- 6 أكتوبر- العلمين والإسكندرية»، قبل غلق باب التقدم أمس.
وأكد الوزير، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر تقييم العروض المقدمة من خلال لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة بين وزارتي النقل والإسكان وتحديد الشركات المتأهلة خلال شهر على الأكثر لدعوتها لشراء كراسات الشروط والمواصفات للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية شاملة أعمال التشغيل والصيانة.
وأضاف أن هذا الخط البالغ طوله 534 كيلومترا سيكون خط سكة حديد مزدوجا لنقل الركاب والبضائع ولا يوجد أي تقاطعات سطحية عليه ويساهم في ربط العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة بشبكة سكك حديد مصر وخدمة حركة نقل البضائع من وإلى موانئ السخنة والإسكندرية والمساهمة في مخططات التنمية على امتداد مسار الخط.
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