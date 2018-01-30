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بورصة وشركات
سي آي كابيتال: 10 مليارات جنيه سيولة تنتظر البورصة
الثلاثاء 30 يناير 2018 01:28 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي وأسماء السيد:
قدر محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي، حجم قيمة السيولة المُنتظر دخولها البورصة المصرية بـ ١٠ مليارات جنيه.
وأشار إلي أن النظرة المتفائلة للسوق المحلية عقب تنفيذ الحكومية لبرنامجها الإصلاحي، مضيفًا أن الدولة مطالبة بتهيئة مناخ الاستثمار للمتعاملين في البورصة بإضافة قطاعات جديدة وتنويعها.
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