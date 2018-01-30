سي آي كابيتال: 10 مليارات جنيه سيولة تنتظر البورصة

البورصة المصرية



أحمد علي وأسماء السيد:



قدر محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة سي آي كابيتال والرئيس التنفيذي، حجم قيمة السيولة المُنتظر دخولها البورصة المصرية بـ ١٠ مليارات جنيه.



وأشار إلي أن النظرة المتفائلة للسوق المحلية عقب تنفيذ الحكومية لبرنامجها الإصلاحي، مضيفًا أن الدولة مطالبة بتهيئة مناخ الاستثمار للمتعاملين في البورصة بإضافة قطاعات جديدة وتنويعها.

