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بورصة وشركات
سي آي كابيتال: قانون التأمين الصحي يجذب استثمارات القطاع الخاص
الثلاثاء 30 يناير 2018 01:20 م
حلقات طبية
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حلقات طبية
أحمد على وأسماء السيد
توقع محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة سي آي كابيتال، أن يجذب قانوت التأمين الصحي الجديد مزيدا من الاستثمارات الخاصة.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة اليوم، أن قطاع الرعاية الصحية ينال اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأجانب.
ولفت إلي أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة، أدت بشكل جيد خلال الفترة الماضية وهو ما يتوقع استمراره خلال العام الحالى.
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