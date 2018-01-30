نص خطاب الجمارك لترخيص سيارات أوروبية بموديل 2018

الرسوم الجمركية على السيارات



أحمد شوقي



خاطبت مصلحة الجمارك ممثلة في الإدارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية؛ الإدارة العامة للمرور المركزي بالقاهرة بغرض حل مشكلة تراخيص السيارات التابعة لإحدى العلامات التجارية الأوروبية؛ والتي امتنعت بعض وحدات المرور الفرعية بالمحافظة عن ترخيصها بموديل 2018 بدعوى أنها منتجة في 2017.



وجاء نص الخطاب كالتالي:



(بناءً على الطلب المقدم من الشركة...... الوكيل الوحيد لسيارات (العلامة الأوروبية) في جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/12/ 2018، بخصوص اعتراض بعض إدارات المرور الفرعية على ترخيص السيارات ماركة (..) بجميع فئاتها موديلات 2018.



والاعتراض يضم: أن أرقام الشاسيهات لا يوجد فيها حرف يدل على سنة الموديل حيث أن شركة (..) العالمية لا تعمل بنظام الشاسيهات العالمية.



نحيط علم سيادتكم بأن تحديد الموديل لسيارات ماركة (..) والتي ترد للوكيل المصري يتم عن طريق سريال بداية الموديل والمقدم من المصنع المنتج عن طريق الوكيل المصري وهذا كما هو متبع في السنوات السابقة ولا يوجد جديد في هذا الشأن.



وعليه فإن جميع السيارات المفرج عنها والمحرر عنها إخطارات مرور موضح بها سنة الموديل 2018 صحيحة وذلك طبقًا لخطاب المصنع المنتج.



فبرجاء من سيادتكم مخاطبة إدارات المرور الفرعية للعلم واتخاذ اللازم.)



لاحظ: الصورة المرفقة



وجاء إصدار هذا الخطاب بعد تقدم وكيل إحدى العلامات الأوروبية بطلب لمصلحة الجمارك لإعطائه ما يفيد أن السيارات المفرج عنها هي موديل 2018 وليس 2017 كما يدعي "مرور القاهرة"، بحجة أن السيارات منتجة في 2017، موضحا أن الشركات العالمية تنتج موديل السنة الجديدة قبل بدايتها بعدة اشهر.

